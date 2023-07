ഏക വ്യക്തിനിയമം; സിപിഎമ്മും മതസംഘടനകളും രണ്ടു തട്ടിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ ഏക വ്യക്തിനിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ സിപിഎം സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ പാർട്ടിക്കും മതസംഘടനകൾക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ. ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമേ വ്യക്തിനിയമം നടപ്പാക്കാവൂ എന്ന സിപിഎം നിലപാടിനെ തള്ളുന്നതാണ് മതസംഘടനകളുടെ നിലപാട്.



വ്യക്തി നിയമത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കൈകടത്തലുകൾ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നു മുസ്‍ലിം സംഘടന പ്രതിനിധികളും കാലോചിതമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ അതതു സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടത്താൻ വഴിയൊരുക്കണമെന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ പ്രതിനിധികളും നിലപാടെടുത്തു. ഫലത്തിൽ, പാർട്ടിയുടെ വേദിയിൽ വിവിധ ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകളെ കൊണ്ടുവരാനായി എന്നതിനപ്പുറം ഏക വ്യക്തിനിയമകാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായൈക്യ സാധ്യതകൾ ഒന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞില്ല.

വ്യക്തിനിയമങ്ങളിലും സ്ത്രീ തുല്യത അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലും കാലോചിതമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ വേണമെന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ മുഖ്യ പ്രാസംഗികരുടെ നിലപാട്. സ്ത്രീ–പുരുഷ അസമത്വം അതതു സമുദായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത്, സമുദായനേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിലൂടെ പരിഹരിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്ന് ഉദ്ഘാടകനായ സിപിഎം ജന.സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു. വ്യക്തിനിയമത്തിൽ പരിഷ്കരണം അനിവാര്യമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സിപിഎം ഉണ്ടാകുമെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനും വ്യക്തമാക്കി.

ഈ നിലപാടിനെ പൂർണമായി തള്ളിയാണു മുസ്‍ലിം സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികൾ പ്രസംഗിച്ചത്. ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വിശ്വാസികൾക്കോ സമുദായ നേതാക്കൾക്കോ അവകാശമില്ലെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ത്രീക്കു തുല്യതയല്ല, നീതിയാണ് ഇസ്‍ലാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത്. ഇസ്‍ലാമിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചു കൃത്യമായി പഠിക്കാതെയാണ് സ്ത്രീ തുല്യതയെ കുറിച്ചു പറയുന്നതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ വേണമെന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കേണ്ടത് സമുദായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. പുറമേ നിന്നുള്ള കൈകടത്തലുകൾ മതത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത ചോർത്തിക്കളയും. സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത നടപ്പാക്കാൻ ആത്മാർഥതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലും സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏക വ്യക്തിനിയമത്തിനെതിരായി മതേതര വേദിയൊരുക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിനു ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകൾ അഭിനന്ദിച്ചതു സിപിഎമ്മിനു നേട്ടമായി.

സെമിനാറിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ലീഗ് നിരസിച്ചതു തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും മുസ്‍ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളെ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായി. മുസ്‌‍ലിം ലീഗിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു സെക്രട്ടറി മുക്കം ഉമർഫൈസി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സിപിഎമ്മിനൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടതിൽ സമസ്തയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്നു ഉമർഫൈസി വ്യക്തമാക്കി. ‍‍

വനിതകളിൽ അവസരം ശ്രീമതിക്കു മാത്രം

പ്രസംഗകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വനിതാ പ്രതിനിധികളായി പേര് ചേർത്തിരുന്ന വനിത കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പി.സതീദേവി, കോർപറേഷൻ മേയർ ബീന ഫിലിപ് എന്നിവർ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അവസരം നൽകിയില്ല. വനിതകളിൽ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി.കെ.ശ്രീമതിയെ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ന്യൂനപക്ഷ വനിതകൾ ആർക്കും നിലപാട് പറയാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല. വനിത പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നേരത്തെ തന്നെ സെമിനാറിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.



English Summary : CPM and religious organizations on different opinions in seminar, conducted by cpm against uniform civil code