‘ക്രിമിനൽ കേസിലെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും നഷ്ടപരിഹാര ക്ലെയിമുമായി ബന്ധമില്ല’: ചാത്തന്നൂർ വാഹനാപകടക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാഹനാപകടക്കേസിലെ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കേസിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ബാധകമാകേണ്ടതില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 2015ൽ കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരിൽ 6 എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ കേസിലെ അന്തിമ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജഡ്ജിമാരായ ബി.വി.നാഗരത്ന, പി.കെ.മിശ്ര എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിന്റെ സുപ്രധാന വിധി.



അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കേസിലെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിന് ക്ലെയിം ഹർജിയുമായി ബന്ധമില്ല. നഷ്ടപരിഹാര ക്ലെയിമിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ചാത്തന്നൂരിൽ കാറും ടാങ്കർലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് 6 വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചത്. കാറോടിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് ആദ്യ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ പിഴവു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, കാറോടിച്ചിരുന്ന നിക്സന്റെ പിതാവ് മാത്യു അലക്സാണ്ടർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കു പരാതി നൽകിയതോടെ പൊലീസ് പുനരന്വേഷണത്തിനു തയാറായി.

അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മറ്റൊരു വാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാത്തതു മൂലമുണ്ടായ അപകടമെന്നും ആയിരുന്നു അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളിൽ ഒരാളുടെ അച്ഛൻ എതിർത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി. ഇതിനെതിരെയാണു മാത്യു അലക്സാണ്ടർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. വാഹനാപകടം ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതാണെന്നും ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമല്ലെന്നുമുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കോടതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. വിവിധ കക്ഷികൾക്കായി അഭിഭാഷകരായ ജി.പ്രകാശ്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ നിഷെ രാജൻ ശങ്കർ, എ.കാർത്തിക് എന്നിവർ ഹാജരായി.

English Summary : Final report of the related criminal case should not be applicable for determining the compensation in vehicle accident case says supreme court