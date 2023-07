സി പി എം സെമിനാർ : നിലപാടുകൾ പലത്; വാദങ്ങളും

കോഴിക്കോട് ∙ ഏക വ്യക്തിനിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ വ്യത്യസ്ത സംഘടനകൾ നിലപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഏക വ്യക്തി നിയമത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം മതവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അതു മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



സി.മുഹമ്മദ് ഫൈസി (കേരള മുസ്‍ലിം ജമാഅത്ത്) ∙ വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്തരുത്. മത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരെയും മതത്തിനുള്ളിലുള്ളവർ തന്നെ ബോധവൽക്കരിക്കാറുണ്ട്.

മുക്കം ഉമർഫൈസി (സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ) ∙ ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കുന്നതും ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതും മൗലിക അവകാശമാണ്. ഏക വ്യക്തി നിയമം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലും അന്തിമമായ തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല.

ഫാ.ജോസഫ് കളരിക്കൽ (താമരശ്ശേരി രൂപത) ∙ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കൽ മതത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത ഇല്ലാതാക്കലാണ്. വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് ആരെയും വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാകരുത്.

ടി.പി.അബ്ദുല്ലക്കോയ മദനി (കേരള നദ്‍വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ) ∙ മതങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിഷ്കരണങ്ങളും സംസ്കരണങ്ങളും നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ മതത്തിലെയും നെല്ലും പതിരും അതിലുള്ള പണ്ഡിതൻമാർ തന്നെ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട്.

മോൺ. ജെൻസൺ പുത്തൻവീട്ടിൽ (കോഴിക്കോട് രൂപത) ∙ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടും. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമം ആശങ്കകൾ ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. നിയമത്തെ കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണം.

സി.പി.ഉമർ സുല്ലമി (മർക്കസുദ്ദഅവ) ∙ വ്യക്തി നിയമം ദൈവവും വിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ്. അത് അതതു മതവിഭാഗങ്ങൾക്കു വിട്ടു കൊടുക്കുക. സമത്വമല്ല, നീതിയാണ് സ്ത്രീക്കു വേണ്ടത്.

റവ.ഡോ.ടി.ഐ.ജെയിംസ് (സിഎസ്ഐ) ∙വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അതതു മതങ്ങൾക്കു വിട്ടു കൊടുക്കണം. വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ കാലോചിതമാണോ എന്നു നിരീക്ഷിക്കാനും ഉറപ്പുവരുത്താനും വേണമെങ്കിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാം.

‌ടി.കെ.അഷ്റഫ് (വിസ്ഡം ഇസ്‍ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ) ∙ വ്യക്തി നിയമം ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം പിന്നീട് കൊണ്ടു വരാം എന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. വ്യക്തി നിയമം ദൈവികമാണ്. അതിൽ ഇടപെടാനാകില്ല. ശരീഅത്ത് നിയമത്തെ പഠിച്ച ശേഷമേ വിമർശിക്കാവൂ.

ഡോ.ഫസൽ ഗഫൂർ (എംഇഎസ്) ∙ നവോത്ഥാനവും പരിഷ്കാരവും അടിച്ചേൽപിക്കരുത്. അതു നടക്കേണ്ടത് അതതു മതത്തിലാണ്.

ഒ.ആർ.കേളു (ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതി) ∙ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്ക ആദിവാസി–ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ട്.

എം.വി.ഗോവിന്ദൻ (സിപിഎം) ∙ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുത്വ രാജ്യമാക്കാൻ ഫാഷിസ്റ്റുശക്തികൾ നടത്തുന്ന നീക്കത്തിനെതിരായ കേളത്തിന്റെ ജനകീയ ചെറുത്തുനിൽപാണ് ഈ സെമിനാർ. മനുസ്മൃതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഭരണഘടന നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരായ ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപിനാണ് ഇതോടെ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ജോസ് കെ.മാണി (കേരള കോൺഗ്രസ്) ∙ മണിപ്പുരിൽ നടന്നത് മണ്ണും ഹൃദയവും വിഭജിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണ്. ന്യൂനപക്ഷവേട്ടയും വംശഹത്യയുമാണത്. അവസാന ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏക വ്യക്തി നിയമം. ഇതനുവദിച്ചുകൂടാ.

ഇ.കെ.വിജയൻ എംഎൽഎ (സിപിഐ) ∙ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർച്ചയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഏക വ്യക്തിനിയമവും. ദാരിദ്ര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം മറന്നാണ് ഇതിനു ശ്രമിക്കുന്നത്.

എം.വി.ശ്രേയാംസ്കുമാർ (എൽജെഡി) ∙ 2019 ൽ രാജ്യസുരക്ഷയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കരുതിവച്ച വൈകാരികമായ ആയുധമാണ് ഏക വ്യക്തി നിയമം. ഇതു സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് കരുതിക്കൂട്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ്.

പുന്നല ശ്രീകുമാർ (കെപിഎംഎസ്) ∙ ഇതൊരു ന്യൂനപക്ഷ വിഷയം മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വിഷയമായി വരണം. ഈ സെമിനാറിലൂടെ ബിജെപിയുടെ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രതിരോധത്തിനു സിപിഎം ദിശ നിർണയിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സന്തോഷ് അരയാക്കണ്ടി (എസ്എൻഡിപി) ∙ ഒരു സമുദായത്തെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് സാമൂഹികമാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടത്. ഏക വ്യക്തിനിയമം സാമൂഹിക മാറ്റമല്ല. സമുദായങ്ങളെ വേർതിരിക്കലാണ്. അതിനെതിരായ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നറ്റമാണ് സിപിഎം സെമിനാർ.

