സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കാമുകനും 4 സുഹൃത്തുക്കളും പിടിയിൽ

അടൂർ ∙ പതിനേഴുകാരിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കാമുകനും സുഹൃത്തും ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ. കാമുകൻ അടൂർ നെല്ലിമുകൾ സ്വദേശി സുമേഷ് (19), പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്ത് നൂറനാട് പണയിൽ ചെട്ടിശേരിൽ ശക്തി (18), ശക്തിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ നൂറനാട് ലെപ്രസി സാനിറ്റോറിയം ചിറമൂല വടക്കേതിൽ അനൂപ് (22), നൂറനാട് പണയിൽ കൊക്കാട്ടുശേരിൽ അഭിജിത്ത് (20), നൂറനാട് ലെപ്രസി സാനിറ്റോറിയം ചിറയിൽ തെക്കേതിൽ അരവിന്ദ് (28) എന്നിവരെയാണ് അടൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

അടൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് പീഡനത്തിനിരയായത്. പത്തനംതിട്ട ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ കൗൺസലിങ്ങിലാണു വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞതും പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതും.

English Summary: Boy friend and four friends arrested in school student rape case