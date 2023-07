കേരളത്തിൽ 2019 - 2021 കാലയളവിൽ ദാരിദ്ര്യം മറികടന്നത് അരലക്ഷം പേർ; ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2019 മുതൽ 2021 വരെ കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ 53,239 പേർ കൂടി ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ മറികടന്നുവെന്നു നിതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം ഇത്തവണയും ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. 2016 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ചു കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 0.7 ശതമാനമായിരുന്നു ദരിദ്രരെങ്കിൽ 2021 വരെയുള്ള കണക്കിൽ ഇത് 0.55% ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതനുസരിച്ച് കണക്കുകൂട്ടിയാൽ, 2021നു ശേഷം കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 1.95 ലക്ഷം പേരാണ് ദരിദ്രരായുള്ളത്.

ദരിദ്രരില്ലാത്ത എറണാകുളം

നിതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട ദാരിദ്ര്യസൂചിക പ്രകാരം 2021 ൽ ഇന്ത്യയിൽ ദരിദ്രരില്ലാത്ത ഏക ജില്ല എറണാകുളം. 2015–16 ൽ എറണാകുളത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 0.1% പേർ ദരിദ്രരായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2019–21ൽ ഇത് പൂജ്യമായി. മുൻ നിതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ കോട്ടയത്തിനായിരുന്നു ഈ പദവി. എന്നാൽ 2019–21 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കോട്ടയത്ത് 0.14% പേർ ദരിദ്രരാണ്. ജനസംഖ്യയിൽ ദരിദ്രർ ഏറ്റവുമധികമുള്ളത് വയനാട്ടിലാണെങ്കിലും 2015–16 ൽ 3.48 ശതമാനമായിരുന്നത് ഇത്തവണ 2.82% കുറഞ്ഞു.

ദരിദ്രരുടെ തോത് വർധിച്ച ജില്ലകൾ (ബ്രാക്കറ്റിൽ വർധന)

കാസർകോട് (0.75%),

പാലക്കാട് (0.72%),

കോഴിക്കോട് (0.42%),

കോട്ടയം (0.14%).

ദരിദ്രരുടെ തോത് ഏറ്റവുമധികം കുറഞ്ഞത് കൊല്ലം (0.68%).

രാജ്യമാകെ 13.5 കോടി ആളുകൾ

രാജ്യമാകെ 13.5 കോടി ആളുകളാണ് ഈ കാലയളവിൽ ദാരിദ്ര്യം മറികടന്നത്. മുൻപ് ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റവുമധികമുണ്ടായിരുന്ന ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, യുപി, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തവണ സ്ഥിതി കാര്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ദാരിദ്ര്യം മറികടന്നതു യുപിയിലാണ്.

കോവിഡ് കാലഘട്ടമായിരുന്നിട്ടു കൂടി സർക്കാരുകളുടെ ക്ഷേമപദ്ധതികളാണു ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതെന്നു നിതി ആയോഗ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റവുമധികം ബിഹാറിലാണ്: 33.76%.

പോഷകാഹാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, പാചക ഇന്ധനം, ശുചിത്വം, ശുദ്ധജലം, വൈദ്യുതി, വീട്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ശിശുമരണം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ദാരിദ്ര്യസൂചിക തയാറാക്കുന്നത്.

