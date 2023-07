സ്വത്തുതർക്കം: ഭർതൃസഹോദരങ്ങളുടെ അടിയേറ്റ് സ്ത്രീ മരിച്ചു

വർക്കല∙ ഇലകമണിൽ കുടുംബ വഴക്കിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ അടിയേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. അയിരൂർ കളത്തറ എംഎസ് വില്ലയിൽ ലീനാമണിയാണ് (53) മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തോടെ ഭർതൃവീട്ടിലാണ് സംഭവം. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.

ലീനാമണിയുടെ ഭർത്താവ് സിയാദ് (ഷൈൻ) ഒന്നര വർഷം മുൻപ് മരിച്ചു. ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തോടെ അവരുടെ വസ്തുക്കളിൽ സഹോദരങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു മാസം മുൻപ് സിയാദിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളായ അഹദും കുടുംബവും കൂടി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ താമസമാക്കിയെന്നാണ് പരാതി. ഇതിന്റെ പേരിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയും കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്നലെ വിവാഹച്ചടങ്ങിനു പോകാൻ ലീനാമണി തയാറെടുക്കവേയാണ് സിയാദിന്റെ സഹോദരങ്ങളായ ഷാജി, അഹദ്, മുഹ്‌സിൻ എന്നിവർ ചേർന്നു ലീനാമണിയെ ആക്രമിച്ചത്. വായ്ക്കുള്ളിൽ തുണി തിരുകിയ ശേഷം കമ്പിപ്പാര പോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ബഹളം പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടു. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ലീനാമണിയെ വർക്കലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ മരിച്ചു. ലീനാമണിയോടൊപ്പം സഹായിയായി താമസിക്കുന്ന സരസമ്മയ്ക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റു. സംഭവശേഷം പ്രതികൾ കടന്നെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലീനാമണി അയിരൂർ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിയിൽ നിന്നു സംരക്ഷണ ഓർഡറുമായി പൊലീസ് വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തിനു പ്രതികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന, അഹദിന്റെ ഭാര്യ റഹീന പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്.

ലീനാമണിയെ കമ്പിപ്പാര പോലുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും ശരീരത്തിലാകെ അടിച്ചതിന്റെയും കുത്തിയതിന്റെയും ക്ഷതങ്ങളുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Lady killed by brothers of her husband