സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇനി ‘പാട്ടും പാടി’ ജോലി ചെയ്യാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാട്ടു കേട്ട്, പാട്ടും പാടി ജോലി ചെയ്യാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ വിഭാഗത്തിലാണ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പാണിത്.

പദ്ധതിക്കായി 13,440 രൂപ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. ജീവനക്കാരുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാനാണു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നാണു വിവരം. എന്നാൽ, ഇതിനെതിരെ വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Music system to be placed in Secretariat