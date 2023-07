ലോറിയിൽ നിന്നു വീണ കയർ കുരുങ്ങി കാൽനടയാത്രക്കാരന്റെ മരണം; ലോറി ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നെന്ന് പരിശോധനാഫലം

കോട്ടയം ∙ സംക്രാന്തിയിൽ ഓടുന്ന ലോറിയിൽ നിന്നു വീണ കയർ കാലിൽ കുരുങ്ങി കാൽനടയാത്രക്കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവർ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നെന്നു വൈദ്യപരിശോധനാ ഫലം. മദ്യലഹരി മൂലമുള്ള അശ്രദ്ധയും അമിതവേഗവുമാണ് അപകടത്തിനു കാരണമെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കൊലക്കുറ്റമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരമാവധി ജീവപര്യന്തം തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.



ഏറ്റുമാനൂർ–കോട്ടയം റൂട്ടിൽ എംസി റോഡിലെ സംക്രാന്തിയിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചിനായിരുന്നു അപകടം. പുലർച്ചെ ലോറി ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചാണ് ലോറി ഓടിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ഓടുന്ന ലോറിയിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞുവീണ കയർ കാലിൽ കുരുങ്ങി, കട്ടപ്പന സ്വദേശിയും സംക്രാന്തിയിലെ താമസക്കാരനുമായ വി.എസ്. മുരളിയാണ് (50) മരിച്ചത്. ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ദമ്പതികളായ ബിജുവിനും ജ്യോതിക്കും കയർ കുരുങ്ങി പരുക്കേറ്റിരുന്നു. മറ്റൊരു ബൈക്കിലെത്തിയ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഹരിനാരായണനും കയർ കുരുങ്ങി അപകടത്തിൽപെട്ടു. മുരളി അപകടത്തിൽപെടുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു ഈ രണ്ട് അപകടങ്ങളും.അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുരളിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്നലെ കട്ടപ്പനയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തി.

അപകടത്തിൽപെട്ട ബൈക്ക് യാത്രക്കാരുടെ മൊഴി ഇന്നലെ പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. അപകടങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും. വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ജീവരാജ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ വാഹന ഉടമയ്ക്ക് പൊലീസ് നോട്ടിസ് അയയ്ക്കും. വാഹന ഉടമയിൽ നിന്നു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപത്രവും വാങ്ങും.

ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.കാർത്തിക്കിന്റെ നിർദേശാനുസരണം കോട്ടയം ഡിവൈഎസ്പി കെ.ജി.അനീഷ് കുമാർ, ഗാന്ധിനഗർ എസ്എച്ച്ഒ കെ.ഷിജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഡ്രൈവറുടെ വീഴ്ച കാരണമുണ്ടായ അപകടമെന്നാണ് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയിൽ വാഹനത്തിനു തകരാറുകൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു



3 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് വാഹനം അമിതവേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അമിതവേഗത്തിൽ പോകുന്ന ലോറി മുരളിയെ റോഡിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുന്നതും കാണാം.



ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെ കേസിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വന്നു. ലോറിയുടെ കയർ എവിടെ വച്ച് അഴിഞ്ഞുവീണെന്നു കണ്ടെത്തുന്നതിന് എംസി റോഡിലെ കൂടുതൽ സിസിടിവി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്.

English Summary : Pedestrian dies after getting entangled in rope falling from lorry test results showed lorry driver was drunk