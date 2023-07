ലോറികൾ തോന്നുംപടി, ശേഷിയില്ലാതെ ക്യാമറ; കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹെൽമറ്റ് വയ്ക്കാത്തവരെയും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തവരെയുമൊക്കെ നേരിട്ടും എഐ ക്യാമറ വഴിയും പിടികൂടുന്ന പൊലീസും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പും നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന ലോറികൾക്കു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു. ലോറിയിൽ നിന്നു പുറത്തേക്കു ചരക്കു തള്ളി നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണു നിയമമെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പികൾ പുറത്തേക്കു തള്ളിവച്ചു ലോറികളിൽ കടത്തുന്നതു കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ നിത്യകാഴ്ചയാണ്. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കു നേരെ പൊലീസും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പും കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിനു വില നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഏറെയും സാധാരണക്കാരായ വഴിയാത്രക്കാരും വാഹനയാത്രക്കാരുമാണ്.



കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ 1714 അപകടങ്ങളാണു ലോറികൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതിൽ 333 അപകടങ്ങൾ മരണകാരണമായി. 364 പേരാണു ലോറികളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 957 പേർക്കു സാരമായി പരുക്കേറ്റു. മിനി ലോറികൾ 745 അപകടങ്ങളും ടിപ്പർ ലോറികൾ 149 അപകടങ്ങളുമുണ്ടാക്കി. ഓടുന്ന ലോറിയിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞുവീണ കയർ കുരുങ്ങി കോട്ടയം സംക്രാന്തി ജംക്‌ഷനിൽ വച്ച് മുരളി (50) കൊല്ലപ്പെട്ടതു ലോറിക്കാർ‌ക്ക് ആരെയും പേടിക്കാതെ നിയമലംഘനം നടത്താമെന്ന കേരളത്തിലെ സാഹചര്യമാണു വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പിഴ ഇൗടാക്കി ഖജനാവ് നിറയ്ക്കുക എന്നതു മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലോറികളുടെ നിയമലംഘനം കണ്ടാലും പിഴ വാങ്ങി പറഞ്ഞയയ്ക്കും. പിഴ ഒടുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം നിയമലംഘനം തുടരാനുള്ള ലൈസൻസായാണു ലോറിക്കാർ കാണുന്നത്. പിഴ അടച്ചു യാത്ര തുടരാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ലോറിക്കാരെ അനുവദിക്കും. എഐ ക്യാമറ എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 726 റോഡ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും തെറ്റായി ലോഡ് കയറ്റിപ്പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ‌ കഴിയുന്നവയല്ല. അതു കണ്ടെത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള എഐ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വേണമെന്നു സർക്കാരിനോ കെൽട്രോണിനോ തോന്നിയുമില്ല.

എപ്പോഴും റോഡിനു വലതു വശം ചേർന്നു വാഹനമോടുക്കുന്നതാണു ലോറിക്കാരിൽ പതിവായി കണ്ടു വരുന്ന നിയമലംഘനമെന്നു മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഇതു കാരണം മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇടതുവശത്തുകൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടേറെ അപകടങ്ങൾക്ക് ഇതു വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടഞ്ഞു നിർത്തി താക്കീതു നൽകുമ്പോഴാണു ലൈൻ ട്രാഫിക് എന്നൊരു രീതിയുണ്ടെന്നു പോലും പല ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്കും അറിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. വലിയ അപകടങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയോളം പരിശോധനകൾ നടത്തി കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതാണു കാലങ്ങളായി മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ രീതി. 5 സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ അടക്കം 9 പേർ മരിച്ച വടക്കാഞ്ചേരി ബസ് അപകടത്തിനു പിന്നാലെ പൊലീസും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പും വാഹന പരിശോധന ഉൗർജിതമാക്കിയെങ്കിലും ക്രമേണ എല്ലാം പഴയപടിയായി.

