പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സംഘവും ; മുതലപ്പൊഴിക്ക് പദ്ധതി സമാശ്വാസം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനെടുത്ത മുതലപ്പൊഴിയിൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സംഘവും. തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നിൽ കണ്ടു മൂന്നു മുന്നണികളും മുതലപ്പൊഴി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമാശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.



മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി ബോട്ടപകടത്തിൽ മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ റോബിൻ എഡ്വിൻ, ബിജു ആന്റണി, സുരേഷ് ഫെർണാണ്ടസ്, കുഞ്ഞുമോൻ എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കു സാമ്പത്തിക സഹായവും പ്രത്യേക പാക്കേജും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ ക്ഷേമനിധിയുടെ 10 ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസും കൈമാറും. റോബിൻ എഡ്വിന്റെ കുടുംബത്തിനു സ്ഥലം വാങ്ങി വീടുവച്ചു നൽകും. ഭാര്യയ്ക്കു ജോലി ഉറപ്പാക്കും. ബിജു ആന്റണിയുടെ കുടുംബത്തിനും വീടു ലഭിക്കും. മക്കളുടെ സ്ഥിര വരുമാനത്തിനായി സഹായമുണ്ടാകും. സുരേഷ് ഫെർണാണ്ടസിന്റെ മകനു ക്ഷേമനിധി അംഗത്വത്തിനു പുറമേ കുടുംബത്തിന്റെ കട ബാധ്യതയും ഏറ്റെടുക്കും. കുഞ്ഞുമോന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വായ്പ തീർക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭാര്യയ്ക്കു വരുമാനത്തിനു സംവിധാനമുണ്ടാക്കും.

കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുതലപ്പൊഴി സന്ദർശിച്ച വിദഗ്ധ സംഘം കേന്ദ്രസർക്കാരിനു റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയാകും നടപടികളെടുക്കുക. കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് മന്ത്രി പർഷോത്തം രൂപാലയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണു സംഘമെത്തിയത്. മണ്ണും മണലും നീക്കി മേഖല അപകടരഹിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഇന്നു 10ന് അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ലിമിറ്റഡുമായി (എവിപിപിഎൽ) ചർച്ച നടത്തും. അതേ സമയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നടപടി കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണെന്നും കേന്ദ്രസംഘത്തിന്റെ വരവിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ലത്തീൻ അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ ഫാ.യൂജിൻ പെരേര പ്രതികരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള കേസ് പിൻവലിക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ഉപസമിതി തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിച്ച മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നൽകിയത്. തീരം സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഡിഎഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടൂർ പ്രകാശ് എംപി ഇന്ന് രാവിലെ 9 മുതൽ മുതലപ്പൊഴിയിൽ ഉപവാസം നടത്തും.

