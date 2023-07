ജീവനക്കാരുടെ പരാതികൾക്ക് പോർട്ടൽ എവിടെ?; സർക്കുലറിനെതിരെ മുൻപേ വിമർശനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജീവനക്കാരുടെ പരാതികളും അപേക്ഷകളും പരിശോധിച്ചു പരിഹരിക്കുന്നതിനു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പോർട്ടൽ നിലവി‍ൽ വരുമെന്നു സർക്കാർ സർക്കുലർ ഇറക്കിയിട്ടു മാസങ്ങളായെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. സർവീസ് സംബന്ധിച്ചു പരാതിയുള്ള ജീവനക്കാർ കേസിനു പോകുന്നതിനു മുൻപു പോർട്ടൽ മുഖാന്തരം മേലധികാരിക്കു പരാതി നൽകണമെന്നും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മേലധികാരി പോർട്ടൽ വഴി മറുപടി നൽകുമെന്നുമാണു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 15നു ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പിനു വേണ്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി സർക്കുലർ ഇറക്കിയത്.



ഈ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷവും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ സമീപിക്കാവൂ എന്നാണു സർക്കുലറിലെ നിർദേശം. സർക്കുലറിനെതിരെ അന്നു തന്നെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. നീതി ലഭിക്കുന്നതിനു കോടതിയിൽ പോകുന്നതു പൗരന്റെ അവകാശമാണെന്നിരിക്കെ അതു വിലക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സർക്കാരിനു സാധിക്കുമോ എന്നതു ചർച്ചയായി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ മേലധികാരിക്കും സർക്കാരിനും പരാതി നൽകിയോ എന്നാണ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത്. മേലധികാരിയിൽ നിന്നു നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കാറുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സർക്കുലറിന്റെ പ്രസക്തി അന്നു തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന കൊണ്ടു വരാൻ കോടതിക്കേ അധികാരമുള്ളൂ. ഇത്തരമൊരു വ്യവസ്ഥ സർക്കാരിനു നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അതു ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാറെ അറിയിക്കുകയും കോടതി മുഖാന്തരം നടപ്പാക്കുകയുമാണു വേണ്ടതെന്നും നിയമ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

English Summary : Where is the portal for employee grievances? earlier criticism against circular