മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം മോഷ്ടിച്ച് വിൽക്കാൻ ശ്രമം; 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ

മുട്ടം ∙ മോഷ്ടിച്ച മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം കോയമ്പത്തൂരിൽ എത്തിച്ചു വിൽപന നടത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ 5 പേർ പിടിയിൽ. ആലപ്പുഴ കൊറ്റംകുളങ്ങര മൻസൂർ മൻസിലിൽ ഫിറോസ് എന്ന മൻസൂർ (30), മുട്ടം ചള്ളാവയൽ കൈപ്പള്ളിൽ വീട്ടിൽ അമൽ കുമാർ (23), തൊടുപുഴ കാരിക്കോട് പട്ടയംകവല പാലത്തിങ്കൽ വീട്ടിൽ ശരത് ശിവൻ (23), ആലക്കോട് കുമ്പളാംപള്ളിയിൽ സനുമോൻ (19), പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയിൽ മണ്ടൂർചേരിക്കൽ ഷമീർ റാവുത്തർ (38) എന്നിവരാണു മുട്ടം പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.



മുട്ടം സ്വദേശി താഴത്തേൽ വീട്ടിൽ ജോമോൻ ജോസഫിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രമാണു ഡ്രൈവറായ ഫിറോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മോഷ്ടിച്ചത്. മോഷ്ടിച്ച വാഹനം സമൂഹമാധ്യമം വഴി വിൽപന നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നോടെ ശങ്കരപ്പിള്ളി സബ് സ്റ്റേഷനു സമീപത്തു നിന്നാണു മോഷ്ടിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നു വാഹനം ഓടിച്ചു പാലക്കാട് വഴി കോയമ്പത്തൂരിൽ വിൽപന നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനം. വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി വ്യാജ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പതിപ്പിച്ചാണു വാഹനം കൊണ്ടുപോയത്. ഇതിനിടെ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ രണ്ടു തവണ പങ്ചറായി. ഞായറാഴ്ച അവധി ആയതിനാൽ പങ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ മണിക്കൂറുകളോളം വഴിയിൽ കുടുങ്ങി. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണു മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം മോഷണം പോയ വിവരം ജോമോൻ അറിയുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ മുട്ടം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

