സമയത്തിനു പണം കിട്ടുന്നില്ല; ധനവകുപ്പിനെതിരെ പടപ്പുറപ്പാടുമായി വകുപ്പുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സമയത്തിനു പണം കിട്ടാത്തതിനാൽ ധനവകുപ്പിനെതിരെ പടപ്പുറപ്പാടുമായി വകുപ്പുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരും. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രിയും കെഎസ്ആർടിസി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും പരസ്യമായി രംഗത്തു വന്നതോടെ ധനവകുപ്പ് പ്രതിരോധത്തിലായി. ധനവകുപ്പിന്റെ നിസ്സഹകരണത്തിൽ കുടുങ്ങിയതോടെ സപ്ലൈകോയുടെ കടകളിൽ സബ്സിഡിയുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുമില്ല. വിലക്കയറ്റം മൂലം ജനം പൊറുതിമുട്ടിയെങ്കിലും വിപണിയിൽ ഇടപെടാനാകാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സപ്ലൈകോ. 1000 കോടി രൂപയെങ്കിലും ഉടൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പുകൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നും വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്താനാകാത്ത സ്ഥിതിയാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ്.

ഇതിനെല്ലാം പുറമേ 5 ഗഡുക്കളായി 15% ക്ഷാമബത്ത (ഡിഎ) കുടിശികയായിട്ടും അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സിപിഎം അനുകൂല സംഘടനയായ കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. 2 സർവീസ് സംഘടനകൾ ഡിഎ കുടിശിക ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചതും ധനവകുപ്പിനെ സമ്മർദത്തിലാക്കി. അതിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്കും വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും പണം നൽകാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പതിവായി പയറ്റാറുള്ള ‘സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി’ എന്ന ആയുധം ധനവകുപ്പ് വീണ്ടും പൊടിതട്ടിയെടുത്തു.

പലഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള സമ്മർദങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളിലും കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് ധനവകുപ്പ്. എന്നാൽ, മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ ഇതുവരെ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനു തയാറായിട്ടില്ല. നികുതിപിരിവിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് വഴി കടമെടുക്കുന്ന തുകകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ചെലവുകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇന്നും 1500 കോടി രൂപ കടമെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൗ സാഹചര്യത്തിൽ വകുപ്പുകൾ മന്ത്രിസഭയിൽ ഫയലെത്തിച്ച് തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ധനവകുപ്പിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, കോവിഡ് കാലത്തെ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് മുതൽ ഇതുവരെ സാധനങ്ങൾ നൽകിയ വകയിൽ 3,000 കോടിയോളം രൂപയാണ് സർക്കാർ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നൽകാനുള്ളത്. പതിനഞ്ചിലധികം സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 70 വിതരണക്കാർക്ക് പണം നൽകാനുള്ളതിനാൽ സപ്ലൈകോയുടെ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാളില്ല. അവർ വിതരണം നിർത്തിവച്ചതോടെ കടകളിൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കില്ല. 1640 ഒൗട്‌ലെറ്റുകളിലും പഞ്ചസാരയും കടലയും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ഷാമമാണ്.

English Summary: Departments, institutions and employees against finance department for not giving money at the right time