സിപിഎം സെമിനാർ: സമസ്തയിൽ പിന്നെയും ഭിന്നാഭിപ്രായം ; കൃത്യമായ നിലപാട് പറഞ്ഞില്ലെന്നു വിമർശനം

കോഴിക്കോട്∙ ഏക വ്യക്തിനിയമത്തിന് എതിരെ സിപിഎം സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നിലപാട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞില്ലെന്ന് സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വിമർശനം. താരതമ്യേന ചെറിയ സംഘടനകൾ പോലും വ്യക്തിനിയമം സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സുന്നി സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സമസ്തയ്ക്ക് അത് സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ നേരത്തേ സമസ്തയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു.

സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സെക്രട്ടറി ഉമർ ഫൈസി മുക്കമാണ് പ്രതിനിധിയായി സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തത്. ചർച്ചയിലൂടെ ഏക വ്യക്തിനിയമം നടപ്പാക്കുക എന്നായിരുന്നു സെമിനാറിൽ സിപിഎം നിലപാട്. സ്ത്രീ–പുരുഷ സമത്വം നടപ്പാക്കലും സിപിഎമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്നു പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, സമസ്തയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് എതിരായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണു വിമർശനം. സമസ്തയുടെ നിലപാട് പറയുന്നതിനു പകരം സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച സിപിഎമ്മിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണു പ്രതിനിധി ചെയ്തതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി തങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ടു കണ്ടാൽ മുസ്‍ലിം വിഭാഗത്തിനും ഏക വ്യക്തിനിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽനിന്ന് ഇളവു കിട്ടുമെന്നും അതിനാൽ യുസിസിയെ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല, അതു നടപ്പാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ഉമർ ഫൈസി ശരീഅത്ത് നിയമത്തിൽ പരിഷ്കരണം സാധ്യമല്ലെന്ന സമസ്തയുടെ അടിസ്ഥാന നിലപാട് വേദിയിൽ പറയാൻ തയാറായില്ല. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും സമസ്തയിൽ ഇല്ലെന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അത് അവഗണിക്കാവുന്നതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാതെ പൊതുസമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ സമസ്തയിലെ ഭിന്നത ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് ഉമർ ഫൈസി ചെയ്തത്– ഒരു വിഭാഗം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

ഉമർ ഫൈസിക്കു നേരത്തേ തന്നെ സിപിഎം ചായ്‌‍‍വുണ്ടെന്നും അതിനാൽ സിപിഎം വേദിയിൽ കൃത്യമായ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വിമർശനം. പാർട്ടികളോടു നിഷ്പക്ഷ സമീപനമുള്ള, സമസ്തയുടെ നിലപാട് ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന പണ്ഡിത പ്രതിനിധികളെ ആയിരുന്നു സെമിനാറിൽ അയയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. വേദിയിൽ പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം മുശാവറ ചേർന്ന് കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary : Differrence of opinion in Samasta in CPM seminar against Uniform civil code