കൊല്ലത്ത് രണ്ടിടത്ത് വാഹനാപകടം 4 ബൈക്ക് യാത്രികർ മരിച്ചു

കൊല്ലം ∙ ജില്ലയിൽ രണ്ട് അപകടങ്ങളിലായി നാലു പേർ മരിച്ചു. കാവനാട്ട് വൺവേ തെറ്റിച്ച് എത്തിയ കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചു യുവാവും യുവതിയും പരവൂർ-പാരിപ്പള്ളി റോഡിൽ ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചു 2 യുവാക്കളുമാണു മരിച്ചത്. ആലപ്പുഴ നീലംപേരൂർ ചെറുകര ഇത്തിത്തറയിൽ റിട്ട. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ.കെ.സാബുവിന്റെയും സ്റ്റാനിസ് മോളുടെയും മകൾ എസ്.ശ്രുതി (24), കോഴിക്കോട് ചീക്കിലോട് നന്മണ്ട മേലേ പിലാതോട്ടത്തിൽ അബ്ദുൽ ജമാലിന്റെ മകൻ എം.പി.മുഹമ്മദ് നിഹാൽ (25) എന്നിവരാണു ദേശീയപാതയിൽ കാവനാട് ആൽത്തറമൂട് ജംക്‌ഷനു സമീപം കൊല്ലം ബൈപാസ് ആരംഭിക്കുന്നിടത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 4.45നാണ് അപകടം. പരവൂർ-പാരിപ്പള്ളി റോഡിൽ കോട്ടുവൻകോണം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നെടുങ്ങോലം ബി.എസ്. ഭവനിൽ സുബിൻ (28), പാരിപ്പള്ളി എഴിപ്പുറം സ്മൃതി നിലയത്തിൽ വിഘ്നേഷ് (25) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൂന്നു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.



കാവനാട് ബൈപാസ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തു മേൽപാലം നിർമാണം ആരംഭിച്ചതോടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം മറികടന്ന് വൺവേ തെറ്റിച്ചെത്തിയ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് എതിരെ വന്ന ബൈക്കിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ തെറിച്ചു വീണ ശ്രുതിയെയും നിഹാലിനെയും ഇതേ ബസിൽ ആദ്യം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും നിഹാൽ മരിച്ചു. പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ശ്രുതിയും മരിച്ചു. ആർക്കിടെക്ട് ആണ് നിഹാൽ. സഹോദരങ്ങൾ: നുഫൈൽ, മൂഫിയാൻ. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ശ്രുതി. തിരുവനന്തപുരത്തു സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തശേഷം ജോലി സ്ഥലത്തേക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. സഹോദരൻ: സൗരവ്. സംസ്കാരം ഇന്ന് 11നു വീട്ടുവളപ്പിൽ.

കോട്ടുവൻകോണത്ത് തിങ്കൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെയാണ് അപകടം. മരിച്ച ഇരുവരും രണ്ടു വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചവരാണ്. പോളച്ചിറ ഒഴുകുപാറ താഴതിൽ വീട്ടിൽ രാഹുൽ (27), ചിറക്കരത്താഴം ചരുവിള വീട്ടിൽ സുദിൻ (20), ചിറക്കരത്താഴം പുതുവിള വീട്ടിൽ ഷിജിൻ (23) എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.

സുബിൻ ഐഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. സംസ്കാരം നടത്തി. പിതാവ്: സുന്ദരേശൻപിള്ള, മാതാവ്: ബിന്ദു. ഭാര്യ: ശ്രൂതി. സഹോദരൻ: അബിൻ. വിഘ്നേഷിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ഒന്നിന്. പിതാവ്: അനിൽ കുമാർ‌ വിദേശത്താണ്. മാതാവ്: ലിസി. സഹോദരി ആർദ്ര. .

English Summary : Four bikers died in accident at two places in Kollam