എടവണ്ണയിൽ വിദ്യാർഥികളെ മർദിച്ച സംഭവം; സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ

എടവണ്ണ(മലപ്പുറം) ∙ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സംസാരിച്ചുനിൽക്കുന്നത് മൊബൈലിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ചോദ്യംചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെ മർദിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്ത കേസിൽ സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ.



എടവണ്ണ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം.ജയഫർ(46), ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പി.കെ.മുഹമ്മദലി(53), എടവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് മുണ്ടേങ്ങര വാർഡ് അംഗം ജസീൽ മാലങ്ങാടൻ(39), മുണ്ടേങ്ങര പാലപ്പെട്ടി അബ്ദുൽ കരീം(55), പഞ്ചായത്തിലെ താൽക്കാലിക ഡ്രൈവർ കൊളത്തിങ്ങൽ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ(43) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.

ഈ മാസം 13ന് ആണു സംഭവം. കോളജ് വിദ്യാർഥിയായ സഹോദരിയും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ സഹോദരനും സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടുനിന്നവരിലൊരാൾ മൊബൈലിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. സഹോദരനും സുഹൃത്തുക്കളും ഇതു ചോദ്യംചെയ്തപ്പോൾ ഇവരെ കൂട്ടംചേർന്ന് മർദിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വൈകിയാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ ‘ജനകീയ കൂട്ടായ്മയും’ വിദ്യാർഥിപക്ഷവും തമ്മിൽ ‘ഫ്ലെക്സ് യുദ്ധവും’ അരങ്ങേറി. വൈകിട്ട് 5ന് ശേഷം പരിസരത്ത് കണ്ടാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫ്ലെക്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ, അതിന് ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥിപക്ഷം മറുപടി ഫ്ലെക്സുയർത്തി. രണ്ടു ഫ്ലെക്സുകളും പൊലീസ് നീക്കംചെയ്തു.

