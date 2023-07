കെഎസ്ആർടിസിയിലെ 1243 ജീവനക്കാർ ഒപ്പിട്ടു മുങ്ങുന്നു; പിരിച്ചുവിടുമെന്നു സിഎംഡി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആർടിസിയിലെ 1243 ജീവനക്കാർ ഇടയ്ക്കു വന്ന് ഒപ്പിട്ടിട്ടു പോകുന്നതല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സിഎംഡി ബിജു പ്രഭാകർ. അവരുടെ ലക്ഷ്യം പെൻഷൻ മാത്രമാണ്. അവർ വിആർഎസ് എടുത്തുപോകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികളിലേക്കു കടക്കേണ്ടിവരുമെന്നും സിഎംഡി പറഞ്ഞു. ചിലർക്ക് അയച്ച നോട്ടിസ് പോലും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. അവരുടെ പേരു സഹിതം പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പിരിച്ചുവിടുമെന്നും ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട തന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിഡിയോ വിശദീകരണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇൗ സ്ഥാപനത്തെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണു താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബിജു പ്രഭാകർ‌ പറഞ്ഞു. പരിഷ്കരണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും താൻ ശത്രു അല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ചട്ടുകമാകരുതെന്നും വിഡിയോയിൽ ജീവനക്കാരോടു പറയുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചതിൽ സിഐടിയു ഉൾപ്പെടെ യൂണിയനുകൾ പരസ്യമായി എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ ജൂൺ മാസം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണെന്നും ഇതു ഗതാഗത മന്ത്രിയുൾപ്പെടെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നുമാണു സൂചന.

വിഡിയോയിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നില്ലെന്നതും ജീവനക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെയാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗതാഗത സെക്രട്ടറിക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല.

English Summary: KSRTC CMD Biju Prabhakar allegation against employees who go after signing in attendence book