ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് 25 അംഗ കെപിസിസി സംഘം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തയാറെടുപ്പുക​ളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കു കെപിസിസി നേതൃത്വത്തെ ഹൈക്കമാൻഡ് വിളിപ്പിച്ചു. നാളെ ബെംഗളൂരൂവിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ 25 അംഗ സംഘമാണു പങ്കെടുക്കുക.



തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നിൽ കണ്ടു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി ഡൽഹിയിൽ തുടങ്ങിവച്ച ചർച്ചയുടെ തുടർച്ചയാണിത്. ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന ഏഴാമത്തെ സംസ്ഥാന ഘടകമാണ് കെപിസിസി. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്. ഒപ്പം സമിതിയിൽ അംഗമല്ലാത്ത മുതിർന്ന എംപിമാർ, നിയമസഭാകക്ഷി ഭാരവാഹികൾ, എഐസിസി സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ ബെംഗളൂരുവിലുണ്ട്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തയാറെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഒക്ടോബർ വരെ ചെയ്യേണ്ട നടപടികൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നടന്ന നേതൃക്യാംപിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 4 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു മറ്റെല്ലായിടത്തും കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു കെപിസിസി വിലയിരുത്തൽ. ദൗർബല്യം ഉള്ള മണ്ഡലങ്ങളുടെ കാര്യം എംപിമാരുടെയും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിറ്റിങ് എംപിമാർ എല്ലാവരും മത്സരിക്കുമെന്ന ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ.

ഏക വ്യക്തിനിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ വികാരം ഹൈക്കമാൻഡിനെ ധരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായും കൂടിക്കാഴ്ചയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണു കെപിസിസിയുടേത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം ആടിക്കളിക്കുന്നെന്ന സിപിഎം വിമർശനത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കുന്ന പ്രതികരണം വരണമെന്നു കെപിസിസിക്കു പുറമേ മുസ്‍ലിംലീഗും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപായി കെപിസിസി തലത്തിലും ചെറിയ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന അഭിപ്രായം നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ട്. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിലും കെപിസിസി ഭാരവാഹിപ്പട്ടികയിലും ഏതാനും ഒഴിവുകൾ നികത്താനുമുണ്ട്. ട്രഷറർ പദവിയും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകും.

