വ്യാജ ലഹരിക്കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കിയവരെ കണ്ടെത്താത്തതിൽ ദുരൂഹത: ഷീല സണ്ണി

തൃശൂർ ∙ വ്യാജ ലഹരിക്കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കിയവരെ കണ്ടെത്താനോ പിടികൂടാനോ എക്സൈസിനു കഴിയാത്തതിൽ ദുരൂഹതയെന്നു ചാലക്കുടിയിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമ ഷീല സണ്ണി. എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാംപ് എന്ന പേരിൽ ഷീല‍യിൽ നിന്ന് എക്സൈസ് പിടിച്ചെടുത്തതു കടലാസ് കഷണങ്ങളാണെന്ന ലാബ് പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വന്ന് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നീതി ലഭിക്കാതായതോടെയാണു പ്രതികരണം.

കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി 72 ദിവസം ജയിലിലിട്ടതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചയാളെ വിളിച്ചുവരുത്താൻ പോലും എക്സൈസ് തയാറായിട്ടില്ല. കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമോ എന്നു ഭയമുണ്ട്. എക്സൈസ് റെയ്ഡിന്റെ തലേന്നു തന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ബന്ധുവിനെ സംശയിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും ഈ വഴിക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങിയില്ലെന്നും ഷീല പറഞ്ഞു.



ഷീലയുടെ പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ: കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണം. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണം. യഥാർഥ പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിൽ എക്സൈസിന് അനാസ്ഥ സംഭവിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പൊലീസിനും പരാതി നൽകും. മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കരുതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞിരുന്നു. ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോൾ മാനസികമായി തകർന്നു. പറയത്തക്ക ശത്രുക്കളാരുമില്ല. തൊഴിൽ രംഗത്തും ആർക്കും ശത്രുതയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല.

ബാഗിലും വാഹനത്തിലും സ്റ്റാംപ് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ തലേന്നു വീട്ടിലെത്തിയ ബന്ധു വാഹനം ചോദിച്ചുവാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ജോലിക്കായി ഇറ്റലിക്കു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. കേസിൽ പെട്ടതോടെ യാത്ര മുടങ്ങി. ബ്യൂട്ടി പാർലർ വീണ്ടും തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. മുൻപു പാർലർ ഇരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ ഉടമ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഷീല പറഞ്ഞു. കേസിന്റെ എഫ്ഐആർ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നു ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള ബ്യൂട്ടീഷൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Mysterious in not finding those caught in fake intoxication case says Sheela Sunny