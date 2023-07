കെട്ടിട നികുതി രസീത് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടിയെന്ന് റവന്യു അധികൃതർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമപ്രകാരം റവന്യു വകുപ്പ് പിരിക്കുന്ന നികുതിക്കു നൽകുന്ന രസീത് കെട്ടിട ഉടമകളിൽ നിന്നു നഷ്ടമായാൽ അവയുടെ വിവരങ്ങൾക്കായി താലൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫിസുകളെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും. അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന റജിസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നു വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റവന്യു അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



കെട്ടിടം നിർമിച്ച സമയത്തെ ഉടമയുടെ പേരും ഭൂമിയുടെ സർവേ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് റവന്യു അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, വിൽപനയോ അനന്തരാവകാശമോ വഴി ഉടമസ്ഥത മാറ്റം നടന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതു കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമായിക്കും. ഉടമകൾ രസീതും രേഖകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു റവന്യു വകുപ്പ് വീണ്ടും നികുതി പിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ‘മനോരമ’ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വന്നത് സമീപകാലത്ത് ആയതിനാൽ അത്തരം നികുതിദായകരുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നും വാർത്തയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, പഴയത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നികുതി വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദേശം ഉണ്ടെങ്കിലും നടപടികൾ പാതിവഴിയിലാണ്.

English Summary : Revenue officials said that steps have been taken to provide information to those who lost their building tax receipts