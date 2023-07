യുവാവ് കഴുത്തിനു മുറിവേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; മാതാപിതാക്കളും സഹോദരനും കസ്റ്റഡിയിൽ

കടയ്ക്കൽ (കൊല്ലം) ∙ വീടിനുള്ളിൽ യുവാവ് കഴുത്തിനു മുറിവേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ. ചിതറ ചല്ലിമുക്ക് സൊസൈറ്റി ജംക്‌ഷനിൽ അഭിലാഷ് ഭവനിൽ ആദർശിനെ (21) ആണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദർശിന്റെ അച്ഛൻ തുളീസീധരൻ ആശാരി (63), അമ്മ മണിയമ്മാൾ (55), സഹോദരൻ അഭിലാഷ് (25) എന്നിവരെ ചിതറ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.



ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ആദർശിനെ കയർ കൊണ്ടു കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് മുറിവേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആദർശ് മദ്യപിച്ചെത്തി സ്ഥിരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സൊസൈറ്റി ജംക്‌ഷനു സമീപത്തു മദ്യപിച്ചെത്തി മറ്റൊരു വീടിന് മുന്നിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി.

രാത്രി 10ന് വീട്ടുകാർ ആദർശിന്റെ അമ്മ മണിയമ്മാളിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. മണിയമ്മാളും അഭിലാഷും എത്തി ആദർശിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പോയി. വീട്ടിൽ ചെന്നും ബഹളമുണ്ടാക്കിയ ആദർശിനെ കാലുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടും ബഹളം മതിയാക്കിയില്ല.

ഇന്നലെ രാവിലെ ആദർശ് ഉറക്കം ഉണർന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് മണിയമ്മാൾ സമീപത്തുള്ള ‍പൊതുപ്രവർത്തകൻ അസീമിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അസീം എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അനക്കമില്ലായിരുന്നു. കഴുത്തിൽ മുറിവേറ്റ പാടുകൾ കണ്ടതിനാൽ അസീം ചിതറ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.

സ്ഥലത്തെത്തി സഹോദരൻ അഭിലാഷിൽ നിന്നു വിവരം ശേഖരിച്ച പൊലീസ് മണിയമ്മാൾ, തുളസീധരൻ ആശാരി എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. കൊട്ടാരക്കര ഡിവൈഎസ്പി ജി.ഡി.വിജയകുമാർ, ചിതറ സിഐ എം.രാജേഷ് എന്നിവർ അന്വേഷണം നടത്തി. ഫൊറൻസിക് വിഭാഗമെത്തി പരിശോധിച്ചു. കയർ കൊണ്ടു കഴുത്തിൽ മുറുക്കിയതാണെന്നു വ്യക്തമായി. 3 പേരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.

ആദർശിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും. മണിയമ്മാൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയും മറ്റുള്ളവർ വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്തുമാണ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്.

