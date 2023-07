കോട്ടയം ∙ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നതിനെക്കാൾ കോട്ടയം ഒരു സുന്ദര ജില്ലയായി കാണാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനു അക്ഷീണം യത്നിക്കുകയും ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ബി. ബിജു. കോട്ടയത്തെ സ്വന്തം ഓഫിസ്തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനു മാതൃകയാക്കി. സാധാരണ സർക്കാർ ഓഫിസ് പോലെയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസ് മുറി. മനസ്സു പോലെ അതും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ളതായിരുന്നു. ചെടികൾ കൊണ്ടും പ്രചോദനാത്മക വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചു മനോഹരമാക്കിയിരുന്നു. കാർബൺരഹിതമായ ക്യാംപസുകളും തെളിനീരൊഴുകുന്ന പുഴകളുമുള്ള കോട്ടയം മനസ്സിൽ കണ്ട് പഴയ കലക്ടർ ഡോ. പി.കെ ജയശ്രീക്കൊപ്പം ചില പദ്ധതികൾക്കു ബിജു തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിഎസ്ഐ സഭ, ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്ററന്റ് അസോസിയേഷൻ, വിവിധ കമ്പനികൾ എന്നിവയെ എല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ചു യോഗങ്ങളും നടത്തി. മാലിന്യരഹിത കോട്ടയം, ശുചിത്വ കോട്ടയം എന്ന സ്വപ്നം ബാക്കി വച്ചാണു ബിജു യാത്രയാകുന്നത്. സാക്ഷരതയിൽ പെരുമ നേടിയ കോട്ടയം ശുചിത്വത്തിലും പേരു നേടണം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചവർ ചെയ്യേണ്ടത്.



ജില്ലാ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഓഫിസ് ശുചിയാക്കലായിരുന്നു ബിജുവിന്റെ ആദ്യ ദൗത്യം. നിരന്തര പരാതികൾ, ജില്ലാ എൻവയൺമെന്റ് എൻജിനീയർമാരായ രണ്ടു പേർ കൈക്കൂലി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഓഫിസ്... ഇങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണു കോട്ടയത്തേക്കു ബിജുവിന്റെ വരവ്. സഹപ്രവർത്തകരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും ജനങ്ങളെ പരമാവധി സഹായിച്ചും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു.

കലക്ടർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി, ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ ഓഫിസിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രവർത്തനവും ഫയലുകളുടെ തീർപ്പാക്കലുകളും ബോധ്യപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടിയിൽ ലഭിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളും തീർപ്പാക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതു ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ഓഫിസ് ആയിരുന്നു.

ഓഫിസിനുള്ളിലും പുറത്തും ചെടികളും പച്ചപ്പും നിറച്ച് ഹരിതാഭമാക്കി. വലിയ മരത്തിന്റെ ചിത്രം വരച്ച് അതിന്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരുടെ ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തൂക്കി ‘പിറന്നാൾ മരം’ എന്നു പേരു നൽകി. സ്കൂളുകളിൽ മുതൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വരെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി. ജനറൽ, താലൂക്ക്, ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളജിലും ഓരോ നവജാത ശിശുവും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓരോ ഫല വൃക്ഷം നൽകുന്ന പദ്ധതി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു.

കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് ഇതേ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എതിരെ വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകിയവരെ ബിജു ഓഫിസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളജ്, എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശുചിമുറി മാലിന്യ സംസ്കരണം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ബിജുവിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ബിജുവിന്റെ ആകസ്മിക വേർപാട്.

English Summary : You really were the action hero, Biju