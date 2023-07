ശബരിമലയുടെ വികസനം സ്വപ്നം കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി

ശബരിമല∙ നിലയ്ക്കൽ ശബരിമലയുടെ അടിസ്ഥാന താവളമായി മാറിയത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം. തീർഥാടനകാലത്തു പാർ‍ക്കിങ് സൗകര്യമില്ലാത്ത ദുരിതം നേരിട്ടു മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ഫാമിങ് കോർപറേഷന്റെ 110 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ശബരിമല അടിസ്ഥാന താവള വികസനത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ശബരിമല വികസനത്തിനായി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.



കെഎസ്ആർടിസി ശബരിമലയിലേക്കു സർവീസ് നടത്തുന്ന എല്ലാ ബസുകൾക്കും 30 ശതമാനം അധിക ചാർജ് ഈടാക്കി വന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ നിർത്തലാക്കി. എല്ലാ പമ്പ ബസുകളിലും സാധാരണ നിരക്കാക്കി. മകരവിളക്കു ദിവസം സന്നിധാനത്തു വലിയ തിക്കും തിരക്കുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മാളികപ്പുറത്തുനിന്ന് അയ്യപ്പന്മാരെ ചന്ദ്രാനന്ദൻ റോഡിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുന്നതിനു കരസേനയുടെ സഹായത്തോടെ ബെയ്‌ലി പാലം നിർമിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തതും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണ്.

കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന എ.കെ.ആന്റണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അനുവാദം നേടിയത്. ബെയ്‌ലി പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണ്. പമ്പയിൽനിന്നു സന്നിധാനത്തേക്ക് ആദ്യമായി നടന്നു മലകയറി എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയായിരുന്നു. വലിയ മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ശബരിമല യാത്ര.

തീർഥാടകർ നനഞ്ഞു മല കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും കണ്ട അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തു മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം നീലിമല പാതയിൽ 10 സ്ഥലങ്ങളിൽ നടപ്പന്തൽ നിർമിക്കാൻ പ്രത്യേക ഫണ്ടും അനുവദിച്ചു.

