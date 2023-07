നിത്യനിദ്രയും ജനാവലിക്കു നടുവിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആൾക്കൂട്ടത്തിനു നടുവിൽ ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉണർന്നിരുന്നു ശീലിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഇന്നലെ ജഗതിയിലെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിലേക്കൊഴുകിയ ജനാവലിക്കു നടുവിൽ നിത്യനിദ്രയിലായിരുന്നു. ആത്മമിത്രമുറങ്ങുന്ന കണ്ണാടിപ്പെട്ടിയിൽ മുഖം ചേർത്ത് എ.കെ.ആന്റണി വിതുമ്പി. ചാണ്ടി ഉമ്മനെ ചേർത്തുപിടിച്ചു. അച്ചു ഉമ്മന്റെ കരംപിടിച്ചു. വി.എം.സുധീരനും കരച്ചിൽ അടക്കാനായില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ പിന്നീട് അകലേണ്ടിവന്നെങ്കിലും പരസ്പരം എത്രമേൽ അടുത്തവരായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു സുധീരന്റെ കണ്ണീർ കനംവയ്പിച്ച മുഖം.



ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടരയോടെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ചു. ജനക്കൂട്ടം വഴിനീളെ കാത്തുനിന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് എട്ടര കിലോമീറ്റർ അകലെ ജഗതി സുദർശൻ നഗറിലെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിലെത്താൻ എടുത്തതു രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ!

ഉമ്മൻചാണ്ടിയുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഒരു സർക്കാർ ഓഫിസ് പോലെ തിരക്കേറെയായിരുന്ന പുതുപ്പള്ളി ഹൗസ് അദ്ദേഹം ബെംഗളൂരുവിലേക്കു പോയ ശേഷം ആളൊഴിഞ്ഞനിലയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മുതൽ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് ആളുകളുടെ ഒഴുക്കായി.

കുഞ്ഞൂഞ്ഞെന്നും ഒസിയെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറെന്നും ചാണ്ടിയെന്നും വിളിച്ച് അവർ അവസാനമായി ഒരുനോക്കു കാണാൻ തിക്കിത്തിരക്കി. പക്ഷേ, അടുത്ത പൊതുദർശനത്തിനായി നിശ്ചയിച്ച സമയം മണിക്കൂറുകൾ വൈകിയതിനാൽ പുറത്തു നിന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെയും നിരാശരാക്കി ആറരയോടെ മൃതദേഹം പുറത്തേക്കെടുത്തു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഇരുൾ വീണുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദർബാർ ഹാളിൽ കാത്തിരുന്നു. കന്റോൺമെന്റ് ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടതിനാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അകത്തേക്കു പ്രവഹിച്ചു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഹാളിനുള്ളിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതം ആയപ്പോൾ കുറെപ്പേരെ പുറത്താക്കി വാതിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.വി.വേണുവും പുഷ്പചക്രമർപ്പിച്ചു.

English Summary: Eternal sleep in the midst of the crowd