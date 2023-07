ഹൈക്കോടതി നിർദേശം: ബസ് ഉടമയെ മർദിച്ച സിഐടിയു നേതാവ് നേരിട്ട് ഹാജരാകണം

കൊച്ചി ∙ പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിലിരിക്കെ കോട്ടയം തിരുവാർപ്പിൽ ബസ് ഉടമയെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ സിഐടിയു നേതാവ് നേരിട്ടു കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. തൊഴിൽ തർക്കത്തെത്തുടർന്നു പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടും ബസുടമ രാജ്മോഹനെ സിഐടിയു കോട്ടയം മോട്ടർ മെക്കാനിക് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ. അജയ് മർദിച്ച സംഭവത്തിലാണു ജസ്റ്റിസ് എൻ.നഗരേഷിന്റെ നടപടി. ഹർജി രണ്ടിനു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.



ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നു കോട്ടയം എസ്പി കെ.കാർത്തിക്, കുമരകം ഇൻസ്പെക്ടർ ബിൻസ് ജോസഫ് എന്നിവരെ കോടതി ഒഴിവാക്കി. കേസിൽ അന്വേഷണം ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായെന്നും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച നൽകുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനു വീഴ്‌ച പറ്റിയോയെന്നത് അന്വേഷിക്കാൻ ഡിവൈഎസ്പിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണം എന്തായെന്നു കോടതി ആരാഞ്ഞു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സ്ഥലത്തു നിയോഗിച്ചിരുന്നെന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. പൊലീസുകാർ അവരുടെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം കോടതി ആവർത്തിച്ചു.

10 മീറ്റർ അകലത്തിൽ പൊലീസുണ്ടായിരുന്നെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ 10 മീറ്റർ വലിയ ദൂരമാണെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്നാണു കെ.ആർ.അജയ് നേരിട്ടു ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചത്.

English Summary : High Court orders CITU leader who beat up bus owner should appear in person