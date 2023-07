പലതിലും കരുണാകര ശൈലി: കെ.മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽത്തന്നെ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിലായിരുന്നെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളിലും ലീഡറുടെ ശൈലി പിന്തുടർന്നയാൾ എന്നാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെക്കുറിച്ചു കെ. കരുണാകരന്റെ മകൻ കെ മുരളീധരന്റെ നിരീക്ഷണം. എതിർപ്പുകൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിച്ചു വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിലും എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മനോഭാവത്തിലുമെല്ലാം ആ ശൈലിയുണ്ട്.



കരുണാകരന്റെ ആരോഗ്യ നില മോശമായപ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാരനായി മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ കോൺഗ്രസിലേക്കു തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണ്.

എന്നെ കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പരസ്യ നിലപാടു സ്വീകരിക്കാൻ ചിലരുടെ എതിർപ്പു കാരണം അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു– മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. .

English Summary : Karunakaran style in many things says K Muraleedharan