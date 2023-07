ഓർമകൾക്ക് വൻഭൂരിപക്ഷം!; തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ എതിരിട്ടവരുടെ ഓർമകൾ

കോട്ടയം ∙ കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നടന്ന ഏകവഴിയാണു പുതുപ്പള്ളി. പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്കാകട്ടെ എന്തിനുമേതിനുമുള്ള ഏകവഴിയും ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ.



സീനിയർ നേതാക്കളെ മുതൽ നിറംമാറി വന്ന കോൺഗ്രസുകാരെ വരെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ തടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷം ഈ വഴിയിലിറക്കി. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇവർ തോൽക്കുകയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഉമ്മൻ‌ ചാണ്ടി ജയിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ മാത്രമായ വഴിയിൽ എതിരെ നിന്നവരും കൂടെ നടന്നവരും ഒന്നിച്ചുപറയും, പുതുപ്പള്ളി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുള്ളതാണെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിക്കുള്ളതാണെന്നും. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ഇത്തവണയാര് എന്നതായിരുന്നു ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തെയും പ്രധാന ചോദ്യം.

ഇടത്തും വലത്തും; പിന്നെ ഹൃദയപക്ഷത്തും



∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കു വേണ്ടി വീടുകയറി പ്രചാരണം നടത്തിയയാൾ തന്നെ പിന്നീട് എതിരാളിയായി മത്സരിച്ച ചരിത്രം പുതുപ്പള്ളിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തിനുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയാണ് മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ. പുതുപ്പള്ളിയിൽ തോറ്റെങ്കിലും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പാഠങ്ങൾ തന്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ ഒരുപാടു സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വി.എൻ.വാസവൻ പറയുന്നു.



1980ൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഇടതുജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ വി.എൻ.വാസവനായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ കൺവീനർ. ‘‘ഒരിക്കൽ രാത്രി 12ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തന്നെ വിളിച്ച് വീടുകയറാൻ പോകാനായി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഈ രാത്രി ചെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നു വിളിച്ചെഴുന്നേൽപിച്ചാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ദേഷ്യം വരില്ലേ എന്നു ഞാൻ‌ ചോദിച്ചു.

‘ചിലപ്പോ ഇച്ചിരി ദേഷ്യം തോന്നുമായിരിക്കും. എങ്കിലും സ്ഥാനാർഥി ഞങ്ങളെയും കാണാൻ വന്നു, വോട്ട് ചോദിച്ചു എന്നത് അവർ മറക്കില്ല’ എന്നായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മറുപടി. അന്ന് ഞങ്ങൾ പുലർച്ചെ 3 വരെ വീടുകയറി. ഒരാളെപ്പോലും ഒഴിവാക്കാതെ എല്ലായിടത്തും ഓടിയെത്താനുള്ള എന്റെ പാഠമായിരുന്നു അത്’’– മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ ഓർക്കുന്നു.

എതിരായി അയൽക്കാരി



∙ എതിർ സ്ഥാനാർഥി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണ് എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താലാണ് ആദ്യമായും അവസാനമായും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയതെന്നു സുജ സൂസൻ ജോർജ് പറയുന്നു. മലയാളം മിഷൻ മുൻ ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നാട്ടുകാരിയാണ്. അയൽ വാർഡുകാരും. അന്നു പറഞ്ഞു മാത്രം കേട്ട കഥകളിലൊന്നായിരുന്നു പുതുപ്പള്ളി വീടും അവിടത്തെ നിലയ്ക്കാത്ത ആൾക്കൂട്ടവും.

ഒരിക്കൽ ഒരു പാറമടപ്രശ്നവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയി. രാത്രി 10 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. വഴിനീളെ വാഹനങ്ങളുടെ നിരയും നിലാവെട്ടത്ത് ആ വീട്ടുമുറ്റമാകെ നിറ‍ഞ്ഞ ആൾക്കൂട്ടവും. അവയ്ക്കു നടുവിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാറും. കെട്ടുകഥയെന്നു കരുതിയവയൊക്കെ സത്യമാണെന്നു ബോധ്യമായ നിമിഷം.

കരുതലും വാത്സല്യവും



∙ പുതുപ്പള്ളിയിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ റെജി സഖറിയ എന്ന യുവനേതാവിന് 26 വയസ്സ്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എംഎൽഎ ആയിട്ട് 26 വർഷവും. 1996ലായിരുന്നു ആ മത്സരം. അന്ന് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന ജോ. സെക്രട്ടറിയാണു റെജി സഖറിയ. ‌



‘‘തിരഞ്ഞെടുപ്പുപ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ ഒരാഴ്ചയേയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കാറിൽ അയർക്കുന്നത്തു നിന്നു തിരികെ വരികയാണ്. പാമ്പാടി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയും പ്രവർത്തകരെയും കണ്ടു വണ്ടി നിർത്തി സംസാരിച്ചു. തിരികെ പോരുംനേരം ഞാൻ കേൾക്കാതെ എന്റെ ഡ്രൈവർ ഗോപിച്ചേട്ടന്റെ ചെവിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു– അവരൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉറങ്ങിപ്പോയേക്കും. താൻ സൂക്ഷിച്ചുപോകണം. കുറെ നാളുകൾക്കു ശേഷമാണു ഗോപിച്ചേട്ടൻ ഇത് എന്നോടു പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്കു കരുതലുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെന്ന മനുഷ്യന്’’– ഇപ്പോൾ‌ സിഐടിയു കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗമായ റെജി സഖറിയ പറയുന്നു.

എതിരാളിയുടെ പുകഴ്ത്തൽ



∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് എതിർസ്ഥാനാർഥികളായി ജെയ്ക് സി.തോമസും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പരസ്പരം കണ്ടതു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാത്രം. ഫോണിലൂടെ മാത്രമാണു വിളിച്ചതെങ്കിലും ഓർത്തുവച്ച് തന്റെ വിവാഹവേദിയിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെത്തിയെന്നു ജെയ്ക്. മികച്ച എതിരാളിയായിരുന്നു താനെന്നു ഭാര്യ ഗീതുവിനോടു സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പോയ ഉടൻ ഗീതു എന്നോട് ഇതു പറഞ്ഞു. ഏറെ സന്തോഷം തോന്നി.

എളുപ്പല്ലാട്ടോ!!

∙ 2006ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലം. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആദ്യമായി ജനവിധി തേടുകയാണ്. എതിർ സ്ഥാനാർഥിയായി പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തിയത് എസ്എഫ്ഐയുടെ തീപ്പൊരി വനിതാനേതാവ് സിന്ധു ജോയ്. എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ വനിതാപ്രവർത്തകരുടെ വലിയ നിര തന്നെ പുതുപ്പള്ളിയിലേക്കൊഴുകി. സിന്ധു ജോയ് പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ വലിയ കൂട്ടം. മണ്ഡലമാകെ യുവത്വത്തിന്റെ ഊർജം നിറഞ്ഞുനിന്നു. ഇത്തവണ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കു കാലിടറുമോ എന്നു വരെ തോന്നിപ്പോയ സമയം. എന്നാൽ സിന്ധുവിനു പുതുപ്പള്ളിയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലായിരുന്നു. അവർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു– ‘എളുപ്പല്ലാട്ടോ!’. അതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വിജയിച്ചത്. അടുത്ത തവണ സിന്ധു ജോയ് തന്നെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കു വേണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയതും മറ്റൊരു കൗതുകം.

വടവൃക്ഷവും പുൽക്കൊടിയും

∙ വടവൃക്ഷവും പുൽക്കൊടിയുമായുള്ള മത്സരമെന്നാണ് ഉമ്മൻ‌ ചാണ്ടിയുമായുള്ള തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മത്സരത്തെ ചെറിയാൻ ഫിലിപ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് വിട്ട ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെയാണ് ഇടതുമുന്നണി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ നേരിടാൻ പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് അയച്ചത്. ചെറിയാൻ ഫിലിപ് പറയുന്നു: ‘‘ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായി എനിക്കു വ്യക്തിപരമായി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഒരു കല്യാണവീട്ടിൽ നേരിൽക്കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ഇതുതന്നെയാണു പറഞ്ഞത്. പ്രചാരണവേളയിൽ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാനും അന്നത്തെ എന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൺവീനർ വി.എൻ.വാസവനും അയാളെ ശക്തമായി വിലക്കി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെന്ന നേതാവിനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എതിർത്തിട്ടില്ല.’’

English Summary :Memories of those who opposed Oommen Chandy in the elections