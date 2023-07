ഉറ്റവരെ ചേർത്തുപിടിച്ച് സോണിയ, രാഹുൽ

ബെംഗളൂരു ∙ ‘അപ്പ പോയി’; ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 4.45ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഈ ഒറ്റവരി കുറിക്കുമ്പോൾ ബെംഗളൂരു നഗരം ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റിരുന്നില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എന്ന ജനകീയൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ, ആ നഗരത്തിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നിര. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനായുള്ള നിർണായക യോഗം നടക്കുന്ന ദിവസത്തിലേക്ക് അവർ ഉണർന്നത്, ‘ചാണ്ടി ജീ’ എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വിയോഗവാർത്ത കേട്ടാണ്.



കോൺഗ്രസിന്റെ ജനകീയ നേതാവിന് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ അവർ ഓടിയെത്തി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മറിയാമ്മയെ ചേർത്തുപിടിച്ച് രാഹുൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. സോണിയയ്ക്കു മുന്നിൽ മറിയാമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. സഹപ്രവർത്തകന്റെ മൃതദേഹത്തിനു മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ വികാരാധീനനായി നിന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ, സിദ്ധരാമയ്യ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ.ശിവകുമാർ, മുസ്‌ലിം ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും പ്രണാമമർപ്പിച്ചു.

കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് മുൻ മന്ത്രി അന്തരിച്ച ടി.ജോണിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു ബെംഗളൂരുവിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി താമസിച്ചിരുന്നത്. ആ വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ നിശ്ചലനായി കിടന്ന അദ്ദേഹത്തിനു ദേശീയ നേതാക്കൾ നിറകണ്ണുകളോടെ വിടചൊല്ലിയപ്പോൾ പുറത്തു നൂറുകണക്കിനു പ്രവർത്തകർ തൊണ്ടകീറി വിളിച്ചു – കണ്ണേ, കരളേ കുഞ്ഞൂഞ്ഞേ...ഞങ്ങടെ ഓമന നേതാവേ....

തിരക്കേറിയ റോഡിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിച്ച് അവർ നിലയുറപ്പിച്ചു. പ്രവർത്തകർക്കുള്ളിലെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് അവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ബലംപ്രയോഗിച്ചില്ല; തള്ളിമാറ്റിയില്ല. പകരം, അവർക്കു വലയം തീർത്തു.

