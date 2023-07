ഒരൊറ്റ ഫോൺവിളി; കാൻസർ രോഗികളായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു വർഷം ലീവ്

കോട്ടയം ∙ ഒന്നു ഫോൺ‌ വിളിച്ചതേയുള്ളൂ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി വീട്ടിലെത്തി പരാതി എഴുതിവാങ്ങുന്നു, മൂന്നാം ദിവസം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു. ആശ്വാസം ലഭിച്ചതാകട്ടെ ഒട്ടേറെ കാൻസർ രോഗികളായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക്.



കാൻസർ രോഗികളായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു കീമോതെറപ്പിക്കും റേഡിയേഷനുമായി സ്പെഷൽ കാഷ്വൽ ലീവ് അനുവദിച്ച അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നടപടി ഓർക്കുമ്പോൾ അധ്യാപികയായ സീമയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു.

2013 ജനുവരിയിലാണു സംഭവം. കരുനാഗപ്പള്ളി ഇടക്കുളങ്ങര കൈപ്പള്ളിൽ സീമ ജോൺ ചെങ്ങന്നൂർ പുത്തൻകാവ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു. കാൻസർ ബാധിതയായി സർജറി, കീമോതെറപ്പി, റേഡിയേഷൻ ചികിത്സകൾക്കായി ഒരു വർഷത്തെ അവധി എടുക്കേണ്ടിവന്നു. അവധികളെല്ലാം തീർന്നപ്പോൾ പിന്നീട് ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയെടുത്താണു റേഡിയേഷനു പോയത്. ആർസിസിയിൽ പരിചയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണു പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്താൻ പറഞ്ഞത്.

ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പരിഗണിക്കാം എന്നൊരു വാക്കിലൊതുക്കി ഫോൺ കട്ടായി. അതോടെ എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ പോയി. എന്നാൽ പിറ്റേന്നു രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആർകെ എന്നു വിളിക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ വീട്ടിലെത്തിയതോടെ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടി. പരാതി എഴുതിനൽകാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്നു തിങ്കളാഴ്ച. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചാനലുകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു– സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കാൻസർ രോഗികൾക്കു ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു വർഷത്തെ ലീവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആ വാർത്ത ആദ്യം എനിക്കു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. താൻ കാരണം ഇനി സർക്കാർ ജീവനക്കാരായ എല്ലാ കാൻസർ രോഗികൾക്കും ഈ അവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നോർത്ത് ഏറെ സന്തോഷിച്ചു.

അന്നു രാത്രി തന്നെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു നന്ദി പറഞ്ഞു.

‘സീമ ഈ വിവരം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയതിൽ സന്തോഷം.’ എന്നു മാത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അവധിദിവസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി 10 മാസത്തെ ലീവാണ് അനുവദിച്ചത്. ഫലത്തിൽ ശമ്പളത്തോടു കൂടി ഒരു വർഷത്തെ അവധി രോഗികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ലഭിച്ചു. വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതു ചെയ്തത് എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാറിനെ ഓർത്ത് ഇന്നും അഭിമാനം തോന്നുന്നു– സീമ പറയുന്നു.

സീമയ്ക്കു കാൻസർ വന്നിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടു കഴിയുന്നു. രോഗം പൂർണമായി മാറി ഊർജസ്വലതയോടെ അവർ ഇപ്പോൾ കാർത്തികപ്പള്ളി സെന്റ് തോമസ് എച്ച്എസ്എസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

