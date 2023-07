ആൾക്കൂട്ടം അനാഥം ; ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് അവസാനമായി മടങ്ങിയെത്തുന്നു

കോട്ടയം ∙ ചടുലമായ വാക്കുകളുടെ പ്രകമ്പനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ തിരുനക്കര മൈതാനത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നിശ്ശബ്ദമായ കടന്നുവരവ്. അന്നും ഇന്നും പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടം കടലിരമ്പമാകും. ഇതിനു മുൻപു രാഷ്ട്രീയ ആചാര്യന്മാരായിരുന്ന പി.ടി.ചാക്കോയ്ക്കും കെ.എം.മാണിക്കും മാത്രമാണ് ഇത്രയധികം സ്നേഹവായ്പ് തിരുനക്കര നൽകിയത്.



64 വർഷം മുൻപാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തിരുനക്കര മൈതാനത്തു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി എത്തുന്നത്. വിദ്യാർഥിയായ അദ്ദേഹം കെഎസ്‌യുവിലായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അത്. വിമോചനസമരത്തെത്തുടർന്ന് ഒന്നാം ഇഎംഎസ് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണം. തിരുനക്കര ചുറ്റി നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ വിദ്യാർഥികളെ നയിച്ച് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പി.ടി.ചാക്കോ, ഉമ്മർകോയ, സി.എം.സ്റ്റീഫൻ, ജി.ചന്ദ്രശേഖര പിള്ള എന്നിവർ മുൻനിരയിൽ പ്രകടനം നയിച്ചു. മന്നത്തു പത്മനാഭനും അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടു. എം.സി.ചാക്കോയായിരുന്നു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്. പിന്നീട് എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങൾക്കു തിരുനക്കര വേദിയായി. 1964ൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പിറവിയും ഇവിടെയായിരുന്നു.

വിലാപയാത്ര ഈ വഴി



കോട്ടയം ∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര എംസി റോഡ് വഴി ജില്ലാ അതിർത്തിയായ ളായിക്കാട്ട് ഇന്നു വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് എത്തുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. കോട്ടയം ഡിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങും. തുടർന്നു പെരുന്നയിലെ എൻഎസ്എസ് ആസ്ഥാനം, ചങ്ങനാശേരി എസ്ബി കോളജ് എന്നിവയുടെ മുന്നിൽ അടക്കം അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ വിലാപയാത്രാവാഹനം അൽപസമയം നിർത്തും.



എംസി റോഡ് വഴിയാണു കോട്ടയത്തേക്കുള്ള യാത്ര. വിവിധ ജംക്‌ഷനുകളിൽ സംഘടനകളും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആൾക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അൽപസമയം നിർത്തുമെങ്കിലും സമയം പാലിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.

വൈകിട്ട് 6നു കോട്ടയം ഡിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പ്രത്യേക പന്തലിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിനു സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് പറഞ്ഞു. 6.30നു തിരുനക്കര മൈതാനത്തേക്കു വിലാപയാത്ര. തിരുനക്കര മൈതാനത്തു രാത്രി 10 വരെ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

10നു പുതുപ്പള്ളിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും. കഞ്ഞിക്കുഴി, മാങ്ങാനം, മന്ദിരം കവല വഴിയാണു വിലാപയാത്ര. ആദ്യം കുടുംബവീടായ പുതുപ്പള്ളി കരോട്ട് വള്ളക്കാലിൽ മൃതദേഹമെത്തിക്കും. തുടർന്നു പുതിയതായി പണിയുന്ന വീട്ടിലും പൊതുദർശനത്തിനു വയ്ക്കും. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിക്കു സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾക്കായി പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും. ജനത്തിരക്കു മൂലം നിശ്ചയിച്ച സമയത്തെക്കാൾ ഏറെ വൈകാനാണു സാധ്യതയെന്നു നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷാ ചടങ്ങുകൾ



നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12നു പുതുപ്പള്ളിയിലെ വസതിയിൽ ശുശ്രൂഷ. ഒന്നിനു പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിലേക്കു വിലാപയാത്ര. 2 മുതൽ 3.30 വരെ പള്ളിയുടെ വടക്കേ പന്തലിൽ പൊതുദർശനം, 3.30നു സമാപനശുശ്രൂഷ – പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ. 5ന് അനുശോചന സമ്മേളനം.



∙ ഉള്ളുവിങ്ങി നാട്...; പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഇന്നലത്തെ കാഴ്ചകൾ



പുതുപ്പള്ളി ∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർ മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ടിവിയിൽ മാത്രം കണ്ടവർ വരെ ഇന്നലെ കരോട്ടു വള്ളക്കാലിൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലൂടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ച വൈക്കം സ്വദേശി ശശികുമാറും പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയും അവരിൽ ചിലർ മാത്രം. ചിലർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഉമ്മൻചാണ്ടി പഠനത്തിനായി സഹായിച്ചവരും ചികിത്സാസഹായം ലഭിച്ചവരുമെല്ലാം എത്തി തങ്ങളുടെ സങ്കടം മാധ്യമങ്ങളോടു പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.



നാളെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു മാത്രം മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളോടെ എത്തിയവരും ഉണ്ട്. പുതുപ്പള്ളിയുടെ വിളക്ക് അണഞ്ഞെന്നു പറഞ്ഞ് പുതുപ്പള്ളിക്കാരനായ കുഞ്ഞുമോൻ മാടയ്ക്കൽ സങ്കടപ്പെട്ടു. പള്ളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവും കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമായ സിബി ജോൺ ബെംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലും വീട്ടിലും പലതവണ പോയി കുഞ്ഞൂഞ്ഞിനെക്കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ നിന്നു പൊന്നിൻകുരിശു കൊണ്ടുവന്നു. തൊട്ടരികിലുള്ള നടുമുറിയിൽ കിടക്കയിൽ വെള്ള വിരിച്ചു തലയ്ക്കൽ പൊന്നിൻകുരിശു വച്ചു. വിളക്കു തെളിച്ചു. അതിനു ചേർന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചിത്രം വച്ചു. ഇവിടെയാണു സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. മുറ്റത്തു തയാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്തലിനും ഈ സമയം വെള്ള വിരിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ഉച്ചയ്ക്കു പന്ത്രണ്ടരയോടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ.യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസും വൈദികരുമെത്തി പ്രാർഥനകൾ നടത്തി. ഒരുമണിയോടെ കലക്ടർ വി.വിഘ്നേശ്വരി, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.കാർത്തിക് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെത്തി ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎയും യുഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ ഫിൽസൺ മാത്യൂസും പ്രവർത്തകരുമെത്തി.

പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിനു സമീപം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പുതിയതായി പണിയിക്കുന്ന വീട്ടിലും പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലും നടത്തേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. രാത്രി വൈകിയും ആളുകൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സമയം പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിറയെ അന്ത്യാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ബോർഡുകൾ ഉയരുകയായിരുന്നു.

English Summary : Oommen Chandy returns to Puthupally for the last time