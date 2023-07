‘സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?’: എം.ശിവശങ്കറോട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.ശിവശങ്കർ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സ തേടുന്നില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ സ്ഥിരം ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവശങ്കർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇത്. ശിവശങ്കറിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായി വരികയാണെന്ന് അഭിഭാഷകരായ ജയദീപ് ഗുപ്ത, മനു ശ്രീനാഥ് എന്നിവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാൽ, സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സ തേടാൻ അഭ്യർഥിച്ചതാണെന്നും ശിവശങ്കർ ഇതു നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഇഡിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടാൻ സാഹചര്യമില്ലെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്നും ശിവശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മുൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാൻ ശിവശങ്കർ തയാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നു ജസ്റ്റിസ് എം.എം.സുന്ദരേശ് ചോദിച്ചത്. ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശം ഇഡി ചോദിച്ചതു പരിഗണിച്ച കോടതി, ജാമ്യാപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 2ലേക്കു മാറ്റി.

English Summary : 'Why didn't go to government hospital?' Supreme Court ask M. Sivashankar