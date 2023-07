ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അധിക്ഷേപിച്ചു; നടൻ വിനായകനെതിരെ കേസ്

കൊച്ചി∙ അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നടൻ വിനായകന് എതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി, മൃതദേഹത്തോട് അനാദരം കാട്ടി, പ്രകോപനപരമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിലൂടെ അലോസരം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണു കേസ്‌. അതേസമയം, യൂത്ത്‌ കോൺഗ്രസ്‌ പ്രവർത്തകർ തന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമം നടത്തിയെന്നു കാട്ടി വിനായകനും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ഫെയ്സ്‌ ബുക് ലൈവിലായിരുന്നു വിനായകന്റെ പരാമർശം. വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ നടൻ പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡിസിസി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജിത് അമീർ ബാവ, എറണാകുളം നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സനൽ നെടിയതറ എന്നിവരാണു വിനായകന് എതിരെ പരാതി നൽകിയത്.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കോട്ടയ്ക്കൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. മുൻ കെഎസ്‌യു നേതാവ് തൃശൂർ ചേറൂർ വടക്കേത്തല വി.എസ്.ഡേവിഡ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും ഒറ്റപ്പാലത്തെ നാഷനൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഫോഴ്സ് ചെയർമാൻ കെ.വിജയരാഘവൻ ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകി.

ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണു കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ലിങ്ക്‌ റോഡിലുള്ള വിനായകന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്കു തള്ളിക്കയറാൻ യൂത്ത്‌ കോൺഗ്രസുകാർ ശ്രമിച്ചത്‌. മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെത്തിയ സംഘം ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാതിൽ ഇരുമ്പുകമ്പി ഉപയോഗിച്ചു കേടുവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ജനൽച്ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു എന്നുമാണു വിനായകന്റെ പരാതി.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അധിക്ഷേപിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കേസ്

ശാസ്താംകോട്ട ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അധിക്ഷേപിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്‍ പത്തനംതിട്ട‍ ഡിവിഷന്‍ അക്കൗണ്ട് ഓഫിസർ കുന്നത്തൂർ നടുവിൽ കളത്തൂർ വീട്ടിൽ ആർ.രാജേഷ്കുമാറിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസിന്റെ നടപടി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റിനു താഴെയാണ് വിദ്വേഷകരമായ രീതിയിൽ രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചത്.

സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതം യൂത്ത്കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകി. രാജേഷ് ഇടതുപക്ഷ സർവീസ് യൂണിയനിൽ അംഗമാണെന്നും കോടതിയിൽ സ്വകാര്യ അന്യായം ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്തെന്നും രാജേഷ് ഒളിവിലാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

