ഈ വീട്ടിലുണ്ട്; ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കായി 11 ഷർട്ടുകൾ

കോട്ടയം ∙ ഒസി എന്നെഴുതി മാറ്റിവച്ച 11 ഷർട്ടുകളും മുണ്ടുകളും പാറയ്ക്കൽക്കടവിലെ ഈ വീട്ടിലുണ്ട്. ഒസി എന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഓർമയിൽ ഇവയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനാണു ഗൃഹനാഥനായ പള്ളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം സിബി ജോൺ കൈതയിലിന്റെ തീരുമാനം.18 വർഷമായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സന്തതസഹചാരിയാണ് സിബി.



ഞായറാഴ്ചകളിൽ പുതുപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള വരവിൽ ബാഗ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. ഷർട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആദ്യമൊക്കെ സിബിയോടു പറയുമായിരുന്നു. പിന്നീടു സിബി അതു തന്റെ കടമയായി കരുതി. അങ്ങനെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അടുത്ത വരവിനായി കാത്തുവച്ച ഷർട്ടുകളും മുണ്ടുകളുമാണ് സിബിയുടെ കൈവശം ഇപ്പോഴുള്ളത്. ബെംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു തവണ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ സിബി കണ്ടിരുന്നു.

പനച്ചിക്കാട്ടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നു സിബിയുടെ അച്ഛൻ എം.ടി.ജോൺ. ആദ്യകാലത്ത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിക്കുമ്പോൾ പ്രദേശത്തെ ബൂത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary : In this house eleven shirts for Oommen Chandy