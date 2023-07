പെൻഷൻ, ശമ്പളമുടക്കം; കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശമ്പളവും പെൻഷനും മുടങ്ങുന്നതിനെതിരെ വിവിധ സംഘടനകൾ നൽകിയ കേസുകളിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സിഎംഡി ബിജുപ്രഭാകർ ഹാജരാകും. 20നു മുൻപ് ശമ്പളം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സിഎംഡി ഹാജരാകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ ഒരു ഗഡു ശമ്പളം മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അതും 15നാണ് നൽകിയത്. രണ്ടുമാസത്തെ പെൻഷൻ തുക വിതരണം ചെയ്യാനുണ്ട്.



പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടനകൾ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യഹർജിയിലാണ് സിഎംഡിയോട് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചത്. ബിജുപ്രഭാകർ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഇന്നു ഹാജരാകുന്നത്. ശമ്പളവിതരണത്തിന് മുൻകുടിശിക ഉൾപ്പെടെ ധനവകുപ്പ് നൽകാനുള്ള 80 കോടി രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 40 കോടി ലഭിച്ചാൽ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാനാകും. ധനവകുപ്പ് ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

സഹകരണവകുപ്പും ധനവകുപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. സഹകരണബാങ്കുകളാണ് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പലിശ സഹിതം ഇത് ധനവകുപ്പ് ബാങ്കുകൾക്കു കൈമാറുകയാണു പതിവ്. പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സഹകരണവകുപ്പ് പെൻഷൻ വിതരണം നിർത്തിവച്ചതോടെയാണ് 42,000 വരുന്ന പെൻഷൻകാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത്

പെൻഷൻ :70 കോടി അനുവദിച്ചു

സിഎംഡിയെ ഹൈക്കോടതി വിളിച്ചുവരുത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഇന്നലെ ഒരുമാസത്തെ പെൻഷൻ തുക 70 കോടി സർക്കാർ തിരക്കിട്ട് അനുവദിച്ചു. അത് രണ്ടുദിവസത്തിനകം വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ന് സിഎംഡി കോടതിയെ അറിയിക്കും. അപ്പോഴും ഒരുമാസത്തെ പെൻഷനും ജീവനക്കാരുടെ പകുതി ശമ്പളവും നൽകാൻ പണം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇൗ പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഓണത്തിനും ശമ്പളം വൈകുമെന്നതിനാൽ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ തയാറായി നിൽക്കുകയാണ് സിഎംഡി.



English Summary : KSRTC MD to appear before Kerala high Court