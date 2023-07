ആൾക്കടൽ സാക്ഷി; സമയം നോക്കാതെ ജീവിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ശൈലിക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ അന്ത്യയാത്രയും

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലൊഴികെ എക്കാലത്തും ഇടതിനോട് അകന്നുനിന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അന്ത്യയാത്രയ്ക്കൊരുക്കിയ ബസിന്റെ വലതുവശം ചേർന്നു കിടന്നു. മറയില്ലാതെ ആളുകളിലേക്കിറങ്ങിയിരുന്ന നേതാവിനും അവർക്കുമിടയിൽ ഒരു ചില്ലിന്റെ മറ. നീട്ടുന്ന എല്ലാ കയ്യിലും ഒന്നു തൊടാതെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെയും ഇക്കുറി തണുപ്പിന്റെ ചില്ലകലം.

കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻനിര നേതാക്കളെല്ലാം കൂടി ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടാകില്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഇഴയടുപ്പത്തോടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടുമുണ്ടാകില്ല. എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും ഒരേ വികാരം തിളച്ചു മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം ആശ്വാസത്തോടെ ചേർത്തുപിടിച്ചു.

പടിയിറക്കം

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹവുമായി ബസ് പുറപ്പെട്ടത് പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിലുയർന്ന കരച്ചിലടങ്ങാതെയാണ്. കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി മക്കൾ ചാണ്ടി ഉമ്മനും അച്ചുവും മറിയയും മൃതദേഹത്തിനരികിൽ തന്നെയിരുന്നു. വഴിനീളെ നിറഞ്ഞ ആളുകളുടെ സ്നേഹത്തിനു മുൻപിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നന്ദിയുടെ തൊഴുകയ്യുമായി നിന്നു. കെ.സുധാകരനും വി.ഡി.സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുതൽ ഷാഫി പറമ്പിലുൾപ്പെട്ട പുതുതലമുറ വരെയുള്ള വരെയുള്ളവർ ബസിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു.

നിർത്തുന്ന ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ആളുകൾ ബസിലേക്കു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അടുത്തു കാണണം, തൊടണം. ചിലർ കരയുന്നു, ചിലർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. അവരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടു പാലോട് രവിയും എം.വിൻസന്റ് എംഎൽഎയുമാണു മൗനം മുറിച്ചത്. ബസിനകത്തെ പിരിമുറുക്കം ഒന്നയഞ്ഞപ്പോഴാണു നേതാക്കൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോൾ പറയാൻ ഒരു ചുമടു കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് ഇന്നലെ പറയാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എന്ന പേര് മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദുരന്തമുഖത്തു നായകനായി അവതരിച്ചിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയാണു കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ഓർമിച്ചത്. സൂനാമി കാലത്തു മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ ദുരിതം പറയാൻ എത്തുന്നവർക്കു മുന്നിലും അതേ നായകനായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അവതരിച്ചതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തി.

ജനങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ച നേതാവിനു നൂറിരട്ടിയായി സ്നേഹം ജനം തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്നു വി.ഡി.സതീശൻ. പിണങ്ങിയും ഇണങ്ങിയും കഴിഞ്ഞ കാലം രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മനസ്സിൽ അല തല്ലി. ഏതു പിണക്കത്തിലും പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി ഒരുമിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ കലുഷിത രാഷ്ട്രീയം അനുഭവിച്ചെത്തിയ തനിക്കു മുൻപിൽ സൗമ്യതയുടെ പര്യായമായി നിന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയാണു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന് ആദ്യ പരിചയം. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാകാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കേ പറ്റൂവെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അതേപടി പകർത്താൻ ആർക്കുമാകില്ലെന്നുമുള്ള സുധാകരന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന് എല്ലാവരും തലകുലുക്കി.

ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ വിലാപം

അഭൂതപൂർവമായ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടായ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേതാക്കൾ പുറത്തിറങ്ങി നിയന്ത്രിച്ചു. യാത്ര വൈകിയതിനെക്കുറിച്ചു ചർച്ച നടന്നെങ്കിലും, ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അവസാനമായി കാണാനെത്തിയ ഒരാൾക്കു പോലും അതിനു കഴിയാതെ വരരുതെന്ന നിശ്ചയത്തിലായിരുന്നു നേതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു മറ്റൊരു കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കെ.കരുണാകരന്റെ മൃതദേഹവുമായി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു തൃശൂരിലേക്കു നടത്തിയ വിലാപയാത്ര നേതാക്കൾ അനുസ്മരിച്ചു. അന്നു കണ്ടതു പ്രവർത്തകരുടെ വികാരവും ആവേശവുമെങ്കിൽ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അന്ത്യയാത്രയിൽ കണ്ടത് തനിച്ചായിപ്പോയ ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ വിലാപമായിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും കാത്തുനിന്ന അവസാനത്തെ ആളെയും കാണാതെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മടങ്ങിയിട്ടില്ല. മുൻപിലെത്തുന്ന അവസാനത്തെ ഫയലും നോക്കാതെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവസാന യാത്രയിലും ആ പതിവ് തെറ്റിയില്ല. രാവിലെ 7.15ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽനിന്നു തുടങ്ങിയ യാത്ര അർധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയത്തെത്തുമ്പോൾ, വഴിയിൽ കാത്തുനിന്ന ഒരാൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ മടങ്ങിയില്ല. അന്ത്യയാത്രയിൽ ഓരോ നാടും പുതുപ്പള്ളിയായി മാറുകയായിരുന്നു.

കാണാൻ നിന്നവർക്ക് ഒരേമുഖം

ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ അവസാന ശുപാർശയും എഴുതിത്തീർക്കാൻ പുലർച്ചെ വരെ ഉറക്കമിളച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. കരുതലിന്റെ ആ കൈകളെ അറിഞ്ഞവർ പ്രിയ നേതാവിനെ കാണാൻ മണിക്കൂറുകളോളം റോഡിൽ കാത്തുനിന്നു. അവർക്കു മഴയും വെയിലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാത്തിരിപ്പിന്റെ മുഷിപ്പോ, വിശപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ കോൺഗ്രസുകാർ മാത്രമായിരുന്നുമില്ല. പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി തേജീശ്വർ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല. എങ്കിലും റോഡരികിൽ കാത്തുനിന്ന ഈ 7 വയസ്സുകാരനും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം.

വട്ടപ്പാറയിലും വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലും പൂക്കളുമായി നിന്ന നഴ്സുമാർക്ക്, ഇറാഖ് യുദ്ധകാലത്തു സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ നാട്ടിലെത്തിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയാണു പരിചയം. കീഴായിക്കോണം ഫയർ സ്റ്റേഷനു മുൻപിൽ പരേഡ് പോലെ അണിനിരന്ന അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾ നൽകിയത് അവരുടെ അഭിമാനമുയർത്തിയ ഭരണകർത്താവിനുള്ള അന്ത്യാഭിവാദ്യമായിരുന്നു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ബസിനെ സ്കൂട്ടറോടിച്ച് അനുഗമിച്ച ആയൂർ സ്വദേശി രാജി രാഷ്ട്രീയക്കാരിയല്ല. അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വീട്ടമ്മയാണ്.

പ്രായാധിക്യം നോക്കാതെ കൊല്ലം നിലമേലിൽ കടവക്കിൽ കണ്ണുനട്ടിരുന്ന നബീസു ഉമ്മയ്ക്ക് പാർട്ടിക്കാരനല്ല, വീട്ടിലൊരാളാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. ബാലരാമപുരത്തുകാരൻ സജീവ് വിലാപയാത്രയ്ക്കൊപ്പം കോട്ടയത്തേക്കു ബൈക്കുമായി ഇറങ്ങിയത് യാത്ര ദുഷ്കരമാണെന്ന് അറിയാതെയല്ല. യൂണിഫോം അണിഞ്ഞെത്തിയ ട്രാഫിക് വാർഡൻ ആയ അദ്ദേഹം പറ്റാവുന്നിടത്തെല്ലാമിറങ്ങി ബസ് കടന്നുപോകാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. ചിറകറ്റു വീണ ജടായുവിന്റെ നാടായ ചടയമംഗലത്ത് ഓടിക്കൂടിയ ആയിരങ്ങൾ ചിറകു നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയോടെയാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ യാത്രയാക്കിയത്.

എംസി റോഡ്, ഒസി പുഴ

ദേശീയപാതാ വികസനം വന്നിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രകളിലെല്ലാം എംസി റോഡായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഇഷ്ടവഴി. ഈ യാത്രകളിൽ ആളുകൾ പലവട്ടം സഹായാഭ്യർഥനയുമായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വാഹനം കാത്തുനിന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹം കാർ നിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അന്ന് ഓടിക്കൂടിയവരെല്ലാം ഇന്നലെയും എംസി റോഡിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു. ഒരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ.

ഒരു വണ്ടി നിറയെ ആളുമായല്ലാതെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഇന്നുവരെ ഒരു യാത്രയും നടത്തിയിട്ടില്ല. അന്ത്യയാത്രയിലും അതിനു മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ആളെക്കൂട്ടുന്ന ആ മാസ്മരികതയും മരണത്തിന് അന്യമാക്കാനായില്ല. എംസി റോഡ് ജനം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴയായി; ഒസി എന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിപ്പുഴ.

