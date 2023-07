അവസാനം പ്രാർഥനയ്ക്കെത്തിയത് നവംബറിൽ

കോട്ടയം ∙ ഞായറാഴ്ച എന്നൊരു ദിവസമുണ്ടെങ്കിൽ പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിൽ എത്തുമായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അവസാനമായി പ്രാർഥിക്കാനെത്തിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ രണ്ടിനു ബുധനാഴ്ച. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവു താമസസ്ഥലമായ നാട്ടകം ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അവസാനമായി മുറിയെടുത്തതു നവംബർ ഒന്നിനു രാത്രി 10ന്.



ജർമനിയിലേക്കു ചികിത്സയ്ക്കു പോകുന്നതിനു മുൻപു പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ പ്രാർഥിക്കുന്നതിനായാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 31ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു. പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലെത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. അന്നു പള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിയാതിരുന്നതുകൊണ്ടു കൂടിയാണു നവംബർ രണ്ടിന് എത്തിയത്. മണർകാട് പള്ളി, മണർകാട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, പാമ്പാടി ദയറ എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രാർഥന നടത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനു ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നു മടങ്ങി.

