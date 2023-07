മുട്ടിലിൽ മുറിച്ചതിൽ 574 വർഷം പ്രായമുള്ള മരങ്ങളും

കോഴിക്കോട്∙ വയനാട് മുട്ടിലിൽ മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങളുടെ പ്രായ പരിശോധനയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത് നിർണായക വിവരങ്ങൾ. 80 വർഷം മുതൽ 574 വർഷം വരെ പ്രായമുള്ള ഈട്ടി മരങ്ങളാണ് പട്ടയ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചതെന്ന് പീച്ചി വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ (കെഎഫ്ആർഐ) നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2020 ലെ‍ റവന്യു ഉത്തരവ് പ്രകാരം നൽകിയ അനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മരം മുറി എന്ന വാദം ഇതോടെ ഖണ്ഡിക്കാമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നു.



കെഎഫ്ആർഐയിലെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിൽ, വനം വകുപ്പ് പിടികൂടി കുപ്പാടി ഡിപ്പോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ പട്ടയഭൂമിയിലെ കുറ്റികളും ഒന്നു തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയതായി മനോരമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

104 മരങ്ങളുടെ പരിശോധനയിലാണ് 3 മരങ്ങൾക്ക് 500 വർഷത്തിനു മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 400 നു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 9 മരങ്ങൾ, 300 നു മുകളിൽ 12 മരങ്ങൾ, 200 നു മുകളിൽ 41 മരങ്ങൾ, 100 നു മുകളിൽ 31 മരങ്ങളും ഉണ്ട്.

പട്ടയഭൂമിയിൽ കർഷകർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതോ കിളിർത്തു വന്നതോ വൃക്ഷ വില അടച്ച് റിസർവ് ചെയ്തതോ ആയ മരങ്ങൾ മുറിക്കാനാണ് റവന്യു വകുപ്പ് 2020 ലെ വിവാദ ഉത്തരവിൽ അനുമതി നൽകിയത്. ഇതു പ്രകാരം മുറിച്ചതാണ് ഈ മരങ്ങളെല്ലാം എന്നാണ് പ്രതികളുടെ വാദം.

1964 ൽ പട്ടയം കിട്ടിയ ശേഷം വച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് ആണെങ്കിൽ പരമാവധി 60 വർഷം പ്രായമേ വരൂ. തേക്ക്, ഈട്ടി, എബണി, ചന്ദനം എന്നീ രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾ വൃക്ഷ വില അടച്ച് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നും റവന്യു വകുപ്പ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

