കേരളത്തെ പുണർന്ന്, ഡൽഹിയോട് അകന്ന്

അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പരിചയമാണു ഡൽഹിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ പരിചയം ഗാഢബന്ധമെന്നല്ല, സൗഹൃദം പോലുമായില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഡൽഹിയിലേക്കു വന്നിരുന്നത് മനസ്സു കേരളത്തിൽ വച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വന്നതിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ തിരികെപ്പോകാൻ അദ്ദേഹം താൽപര്യപ്പെട്ടു. ഡൽഹിയിലേക്കു വരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആദ്യം എടുക്കുക റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റാണ് എന്നത് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ്. എങ്കിലും അതിൽ തന്റെ ശൈലിയത്രയുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.



പദ്ധതി, പാർട്ടി കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മാത്രമായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ഡൽഹി. പാതിരാത്തീരുമാനങ്ങൾക്കായി, വൈകുന്ന പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തുനിൽക്കാൻ പലപ്പോഴും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി താൽപര്യപ്പെട്ടില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കു ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആന്ധ്രയിലെ നിയമസഭാ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയാവാം പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമിതി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചത്. പട്ടികയുമായി അദ്ദേഹം ചെന്നു, സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയുടെ വിശദീകരണമില്ല, മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള പരിശോധനയുമില്ല, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കാര്യം പറഞ്ഞു, സമിതി തലയാട്ടി.

ഇപ്പോഴത്തെ കെഎസ്‌യു നേതാക്കൾക്കുള്ള ബന്ധംപോലും ഡൽഹിയിലെ നേതാക്കളുമായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മലയാളികളൊഴികെ ഡൽഹിയിൽ ഒരാൾപോലും തന്റെ പേരു ശരിയായി ഉച്ചരിക്കാത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരോടും പരിഭവം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ‘ചാണ്ടിജീ’ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രകണ്ടു കേൾക്കാൻ തോന്നുന്ന വിളിയുമല്ലായിരുന്നു.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ചിരിയുടെയും മൂളലിന്റെയും വാക്കുകൾക്കിടയിലെ ദൂരത്തിന്റെയും അർഥം വായിക്കാൻ ഡൽഹിയിലെ നേതാക്കൾക്ക് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ ഡൽഹിയിലെ നല്ലകാലത്ത്, ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ, ഡൽഹിയിലെ ഏതെങ്കിലും പട്ടികയിലേക്കായി ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു പരിഗണിച്ചില്ല. അതിന്റേതായ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ആരോടും പരാതി പറഞ്ഞതുമില്ല. ദേശീയ നേതാവെന്ന ലേബലില്ലാതെയും എത്ര കാലവും നേതാവും സ്വീകാര്യനും ആയിരിക്കാമെന്നതിൽ ഡൽഹിയിലെ നേതാക്കൾക്കും അദ്ദേഹം പാഠമായി.

പ്രധാനമന്ത്രിയെയോ മന്ത്രിമാരെയോ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോടു പ്രകടിപ്പിച്ച ബഹുമാനം സവിശേഷമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ദിനേശ് ശർമ ഓർമിക്കുന്നു: ‘‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഛായയെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊക്കെ നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ആരുടെ ഓഫിസിലും കാത്തിരുന്നു മുഷിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന നിവേദനം വാങ്ങിയിട്ട് പരിശോധിക്കാം എന്ന പതിവു വർത്തമാനം ആരും അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല.’’

നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ അദ്ദേഹവുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇ.കെ.ഭരത്‌ഭൂഷൺ ഓർത്തെടുത്തു: ‘‘എതിർപാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെന്നപോലെയല്ല ഇരുവരും പെരുമാറിയത്. ഫാക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അന്നു ചർച്ച െചയ്തത്. കാര്യമായിട്ടൊന്നും വായിക്കില്ലെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും, കൃത്യമായ ധാരണയോടെ വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃത്യമായ മറുപടി നൽകി’’.

മുന്നിലുള്ള വിഷയത്തിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ച ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഭരത്‌ഭൂഷൺ ഓർക്കുന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷത: ‘‘വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ആകർഷകമാക്കാൻ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിങ്ങിന് (വിജിഎഫ്) ആസൂത്രണ കമ്മിഷനെ സമ്മതിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. കമ്മിഷനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ തലേന്നു രാത്രിയിൽ ‍ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾ കൂടിയാലോചന നടത്തി. പലർക്കും തോന്നാതിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും, ഉന്നയിക്കപ്പെടാവുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുന്നോട്ടുവച്ചു. വിഷയം അത്രമേൽ അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിക്കു പിറ്റേന്ന് വിജിഎഫ് അംഗീകാരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു’’.

