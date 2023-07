അച്ഛന്റെ കരുതൽ

2014 ജൂൺ. ഇറാഖിലെ തിക്രിത് ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ ഞങ്ങൾ 46 നഴ്‌സുമാർ. ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടതിനെ തുടർന്നുള്ള ഭീതിദമായ അന്തരീക്ഷം. ഐഎസ് ഭീകരരുടെ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഞങ്ങൾക്കു ധാരണ ലഭിക്കും മുൻപു തന്നെ ഇറാഖികളായ രോഗികളും സഹപ്രവർത്തകരും ജീവനുംകൊണ്ടു രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓരോ ദിനവും പിന്നിടുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന പ്രതീക്ഷ നേർത്തുവന്നു. ആശുപത്രിയുടെ ബ്ലഡ് ബാങ്കും കാഷ്വൽറ്റി യൂണിറ്റുമെല്ലാം ഭീകരർ ബോംബിട്ടു തകർത്തു. ചുറ്റും ബോംബുകൾ പൊട്ടുന്നതും പുകച്ചുരുളുകൾ ഉയരുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു. കണ്ണെത്താദൂരം മരുഭൂമിയും അനിശ്ചിതത്വവും മാത്രം!



നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാനില്ല. കാരണം, രക്ഷപ്പെടാനാകുമെന്ന നേരിയ പ്രതീക്ഷ പോലും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഘട്ടത്തിലാണു ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും ഫോണിലേക്ക് ആശ്വാസവചനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാറിന്റെ വിളിയെത്തിയത്. ‘പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ഗൗരവം അറിയാം.. ധൈര്യമായിരിക്കൂ. പേടിക്കണ്ട.’ ആ വാക്കുകൾ തുടക്കമായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ഓരോ കാര്യവും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. ഏതു പാതിരാത്രി വിളിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കും.

അതിനിടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ കയറാൻ ഐഎസ് ഭീകരർ അന്ത്യശാസനം നൽകി. എല്ലാവരും പകച്ചു. ഞങ്ങളെ കൊല്ലാതെ ആശുപത്രി തകർക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നു പിന്നീടു മനസ്സിലായി. ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്ന് എല്ലാവരും ഭയന്നു. ഭീകരർ 3 തവണ മുന്നറിയിപ്പുനൽകി. ഒടുവിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാറിനെ വിളിച്ചു. ‘വാഹനത്തിൽ കയറിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. അവശ്യസാധനങ്ങൾ മാത്രമെടുത്ത് അവരുടെ വാഹനത്തിൽ കയറി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ പിന്നിൽ ഭൂമികുലുങ്ങുന്ന പ്രകമ്പനത്തോടെ ആശുപത്രി കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു.

യന്ത്രത്തോക്കുകളേന്തിയ മുഖം മറച്ച ഭീകരർ, വാഹനത്തിൽ പെട്ടികളിലാക്കി അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന തോക്കുകൾ, ബോംബുകൾ...ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലായിരുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട യാത്ര. എല്ലാ ആശങ്കകളും മറക്കാനും സങ്കടങ്ങളെ മറികടക്കാനും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിസാറിന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾക്കു ശക്തി നൽകി. ദിവസങ്ങളോളം ഇരവു പകലാക്കി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാർ നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒടുവിൽ ജൂലൈ 5ന് ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി നാട്ടിലെത്തി.

ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനും പിന്നീടു ഞങ്ങൾക്കു ജോലി അന്വേഷിക്കാനുമെല്ലാം അദ്ദേഹം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. മരണം മുന്നിൽ കണ്ട നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്‌നേഹവും കരുതലുമാണ് അദ്ദേഹം പകർന്നത്. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹത്വമാർന്നൊരു ആൾരൂപമാണ് ഇല്ലാതായത്.

English Summary : Oommen Chandy in memories of Sayona Thomas a malayali nurse who held hostage by IS terrorists in Iraq