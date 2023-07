ആരവമൊഴിഞ്ഞു; ഇനി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയില്ലാത്ത, തലസ്ഥാനത്തെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പുതുപ്പള്ളിഹൗസിൽ ബാക്കിയായ നിശ്ശബ്ദതയിലിരുന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മറിയാമ്മ കിടപ്പുമുറിയിലെ ടിവിയിൽ വിലാപയാത്ര കണ്ടു. ആയിരക്കണക്കിനു സാധാരണക്കാരുടെ സ്നേഹാരവങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ആ യാത്ര തുടരവേ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കട്ടിലിൽ നോക്കി അവർ കരഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടു വീട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ആദ്യം കിടപ്പുമുറിയിലെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കട്ടിലിലാണു കിടത്തിയത്. പിന്നീട് ഹാളിൽ. ഓഫിസ് മുറിയിലെ മേശപ്പുറത്ത് നോക്കാനായി ബാക്കിവച്ച ഫയലുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗവും ചികിത്സാസഹായം തേടിയുള്ളത്. പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് ഈ മുറിയിലാണ്. ആ മുറിയുടെ വാതിൽ ഇന്നലെ പാതി അടഞ്ഞുകിടന്നു.

ഇന്ദിരാഭവനിലെ പൊതുദർശനത്തിനുശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണ് മൃതദേഹം പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. രാത്രി വൈകിയും ആൾക്കൂട്ടം അവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. പലരും വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. രാവിലെ ഏഴോടെ പുറപ്പെട്ട വിലാപയാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരം കടന്നതോടെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിലെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞു. ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കൂടെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ.

ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും അവിടെ പൊതുദർശനവേദികളിലും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞൂഞ്ഞിനെ അനുഗമിച്ച മറിയാമ്മ പക്ഷേ, ഇന്നലെ വിലാപയാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ തന്നെ തുടർന്നു. വൈകിട്ടാണു മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ യാത്രതിരിച്ചത്. സ്വീകരണമുറിയിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ചിത്രത്തിനുസമീപം കൊളുത്തിയ വിളക്ക് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. താഴെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിരുന്നു– ‘ദ് വോയ്സ് ഓഫ് ദ് കോമൺമാൻ’.

