ട്രെയിൻ ജനറൽ യാത്രക്കാർക്ക് 20 രൂപയ്ക്ക് പൂരി,3 രൂപയ്ക്ക് വെള്ളം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്രെയിനുകളിലെ ജനറൽ കംപാർട്മെന്റ് യാത്രക്കാർക്കു കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനുമായി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഐആർസിടിസി പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കും. 20 രൂപയ്ക്കു പൂരി–ബജി–അച്ചാർ കിറ്റും 50 രൂപയ്ക്ക് സ്നാക് മീലും (ഊണ്, ചോലെ–ബട്ടൂര, പാവ് ബജി, മസാലദോശ തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതെങ്കിലും) 3 രൂപയ്ക്ക് 200 മില്ലിലീറ്റർ വെള്ളവും കിട്ടും.



പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ 64 സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൗണ്ടർ തുടങ്ങും. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ നാഗർകോവിലിലും പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ മംഗളൂരു ജംക്‌ഷനിലും കൗണ്ടറുകളുണ്ടാകും. വിജയകരമാണെങ്കിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും നടപ്പാക്കും. സ്റ്റേഷനിൽ ജനറൽ കോച്ചുകൾ വരുന്ന ഭാഗത്താകും കൗണ്ടർ.

English Summary : Puri for rupees twenty and water for Rupees three for general train passengers