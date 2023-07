കരുതലിന്റെ മുദ്ര; ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഭരണമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾ

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക, ഭരണമേഖലകളിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഭരണമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾ

∙ ഒരു രൂപയ്ക്ക് അരി

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നീട് അനുകരിച്ച ‘ഒരു രൂപയ്ക്ക് അരി’ പദ്ധതി 2011ൽ നടപ്പാക്കി. ഒരു രൂപ നിരക്കിൽ 25 കിലോ അരിയാണ് റേഷൻകടകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്തത്.

∙ കാരുണ്യ പദ്ധതി

2012 ൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ധനമന്ത്രി കെ.എം.മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാരുണ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി. കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനംകൊണ്ട് ഗുരുതര രോഗികൾക്കു സഹായമെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി ഇപ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന പദ്ധതികളിലൊന്നാണ്.‍‍

∙ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം

കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ഓഫിസുകളും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം ആക്കുക എന്ന മഹത്തായ മാതൃക സ്റ്റേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് എന്ന പദ്ധതിയായി കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി നൽകിയതും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലാണ്. 3000 ത്തോളം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി ജോലി നൽകി.

∙ ക്ഷേമപെൻഷൻ

സാധാരണക്കാർക്കുള്ള ക്ഷേമപെൻഷനുള്ള പ്രായപരിധി 65 ൽ നിന്ന് 60 ആക്കി കുറച്ചതും വാർഷിക വരുമാനപരിധി 25,000 ത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷമാക്കി വർധിപ്പിച്ചതും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നിർദേശമായിരുന്നു.

∙ തസ്തിക പേരുമാറ്റം

പ്യൂൺ എന്ന സർക്കാർ തസ്തികയുടെ പേരു മാറ്റി ഓഫിസ് അറ്റൻ‌ഡന്റ്് എന്നാക്കി. പ്യൂൺ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരുടെയും കേരള എൻജിഒ അസോസിയേഷന്റെയും ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് 2012 മേയ് 4ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

∙ ശ്രുതിതരംഗം

നവജാത ശിശുക്കളിലെ ശ്രവണവൈകല്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള ചെലവേറിയ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കി. 16 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന കോക്ലിയയുടെ വില കമ്പനികളുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ നാലര ലക്ഷമായി കുറയ്ക്കുകയും ഇത് സൗജന്യമായി കുട്ടികൾക്ക് വച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും ആയിരുന്നു. 600 ലേറെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൗജന്യമായി കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയത്. പ്രമേഹരോഗികളായ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ഇൻസുലിൻ പമ്പ് വിതരണം ചെയ്യാനും തീരുമാനമെടുത്തു.

∙ പൊലീസ് ക്ഷേമം

1982 ൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചപ്പോഴാണ് പൊലീസ് യൂണിഫോം പരിഷ്കരണ ചർച്ചയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്നുവന്ന വയലാർ രവിയുടെ കാലത്തു യൂണിഫോം പാന്റ്സ് ആക്കി. ∙ 1991 ൽ ധനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ പൊലീസുകാരുടെ റേഷൻ മണിയും ഡേ ഓഫ് അലവൻസും വർധിപ്പിച്ചു. 2004–06 ൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴാണു പൊലീസുകാർക്ക് എൽഡി ക്ലാർക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ശമ്പള സ്കെയിൽ അനുവദിച്ചത്. 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ പൊലീസുകാരെ പ്രമോഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തുതന്നെ.

English Summary: Some of the issues on which Oommen Chandy stamped his administrative skills