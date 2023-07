ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവലയത്തിൽ വിലാപയാത്ര നീണ്ടത് ഒരു പകലും രാത്രിയും; ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് കേരളം ഇന്ന് വിടനൽകും

എംസി റോഡ് ഒരു പുഴയായിരുന്നു. പക്ഷേ, നിറഞ്ഞൊഴുകിയത് അവസാന നോക്കിനു കാത്തുനിന്നവരുടെ കണ്ണുകളാണ്. ‘സമയമാം’ രഥത്തിൽ ജനനായകൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അവസാന യാത്ര. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു രാവിലെ ഏഴിനു പുറപ്പെട്ട വാഹനത്തിന് എം.സി റോഡ് വഴി കോട്ടയത്തെത്താൻ വേണ്ടത് മൂന്നേമുക്കാൽ മണിക്കൂർ. 146 കിലോമീറ്റർ ദൂരം. പക്ഷേ, ആ അവസാന ‘ജനസമ്പർക്കയാത്ര’യ്ക്കു വേണ്ടിവന്നത് ഒരു പകലും രാത്രിയും. ‘അതിവേഗം ബഹുദൂരം’ വികസന മുദ്രാവാക്യമാക്കിയ നേതാവിന്റെ അന്ത്യയാത്ര അതിതീവ്രം, ബഹുവികാരം !

മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഭൗതികശരീരം വഹിച്ചുള്ള വിലാപയാത്ര പത്തനംതിട്ട എനാത്ത് എത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: അരുൺ ജോൺ ∙മനോരമ

സമയത്തെ സ്നേഹമെന്ന വികാരം കൊണ്ടു മനുഷ്യച്ചങ്ങലകെട്ടി പിടിച്ചുനിർത്തി ജനം. വഴിയോരത്ത് അവർ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നത് നിവേദനം നൽകാനല്ല, വേദന പങ്കിടാനായിരുന്നു. പ്രിയ നേതാവിനെ വഹിച്ചുള്ള വാഹനം മുന്നിലെത്തുംവരെ കാത്തുനിന്നവർക്ക് ആ നിമിഷം കണ്ണീരിൽ കാഴ്ച മങ്ങി. ചിലർക്കു വാക്കുകൾ മുഴുമിക്കാനായില്ല. മറ്റു ചിലർ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു. ചിലർ ബസിനു പിന്നാലെ ഓടി.

രാവിലെ 7.15 നായിരുന്നു ജഗതിയിലെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കം. നിയമസഭയിൽ 50 വർഷം തികച്ചതിന്റെ ഓർമയ്ക്ക് ആരോ സമ്മാനിച്ച ക്ലോക്കിൽ 7 മണി. ഇറങ്ങാൻ സമയമായെന്നു ബെന്നി ബഹനാൻ ഓർമിപ്പിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൂട്ടക്കരച്ചിലുയർന്നു. കരച്ചിലിനെക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ പുറത്തു മുദ്രാവാക്യം.

പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽനിന്ന് ‘ഉമ്മൻ ചാണ്ടി’ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഭാര്യ മറിയാമ്മയ്ക്കും മക്കൾ മറിയത്തിനും അച്ചുവിനും ചാണ്ടിക്കുമൊപ്പം വീടു നിറഞ്ഞുനിന്നവരും വിതുമ്പി. എംഎൽഎയായും മന്ത്രിയായും മുഖ്യമന്ത്രിയായും പ്രസംഗിച്ചു തകർത്ത നിയമസഭയ്ക്കു മുന്നിലൂടെ നിശ്ശബ്ദനായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ യാത്ര. നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരും കാത്തുനിന്നിരുന്നു. അവിടെ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിന്റെ അന്ത്യാഭിവാദ്യം.

വിലാപയാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിനു പുറത്തു കടക്കാൻ മണിക്കൂറുകളെടുത്തു. എംഎൽഎയായും മന്ത്രിയായും മുഖ്യമന്ത്രിയായും പ്രവർത്തിച്ച തലസ്ഥാനത്തോടുള്ള വിടവാങ്ങൽ. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു: ഇല്ലായില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല, ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ, ഞങ്ങളിലൊഴുകും ചോരയിലൂടെ...

3.20 നു കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കടന്നപ്പോൾ നിലമേലിൽ വൻജനക്കൂട്ടം വരവേറ്റു. കൊട്ടാരക്കരയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ സർവമത പ്രാർഥനയുമായി കാത്തിരുന്ന നാട്ടുകാർ വിലാപയാത്രയെത്തിയപ്പോൾ വാഹനം പൊതിഞ്ഞു. പൂഴിവാരിയിട്ടാൽ നിലത്തുവീഴാത്തത്ര തിരക്ക്.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കടന്നത് രാത്രി ഒൻപതോടെ. 11.30ന് അടൂരിലും പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ പന്തളത്തും എത്തിയപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾക്കു നീങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആ‍ൾക്കൂട്ടം. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുളനടയിലെത്തിയപ്പോൾ സമയം രണ്ടര. മൂന്നു മണിയോടെ ചെങ്ങന്നൂരിലെത്തുമ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അവസാനമായൊന്നു കാണാൻ ആളുകൾ തിരക്കുകൂട്ടി. തിരുവല്ലയിൽ വച്ചു വീണ്ടും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി. നഗരം അപ്പാടെ സ്തംഭിപ്പിച്ച ജനാവലി. കോട്ടയം ജില്ലയിലേക്കു കടന്നപ്പോൾ ജനസമുദ്രം.

ഇന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിലും സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിലും പൊതുദർശനം. തുടർന്നു വലിയപള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ പ്രത്യേക കബറിടത്തിൽ 3.30നു സംസ്കാരം. പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും.

ഔദ്യോഗിക ബഹുമതി ഒഴിവാക്കി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികൾ ഒഴിവാക്കും. ഔദ്യോഗിക ബഹുമതി ഇല്ലാതെ സംസ്‌കാരം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ആഗ്രഹമെന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ സർക്കാരിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.

നിയന്ത്രിക്കാൻ 2000 പൊലീസുകാർ

കോട്ടയം ∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വിലാപയാത്രയിലും സംസ്കാരച്ചടങ്ങിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനും മറ്റുമായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 2000 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ. രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം അതീവസുരക്ഷ ആവശ്യമുള്ള നേതാക്കൾ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിന് എത്തുന്നതിനാൽ പഴുതില്ലാത്ത ക്രമീകരണം ഒരുക്കാൻ ഇവരോടു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാമ്മൻ മാപ്പിള ഹാളിൽ വരുത്തി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.കാർത്തിക് ഒരുക്കം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. എറണാകുളം റേഞ്ച് ഡിഐജി ഡോ. എ.ശ്രീനിവാസും ജില്ലയിലെ ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇന്ന്

∙ ഭൗതികശരീരം കുടുംബവീടായ കരോട്ട് വള്ളക്കാലിൽനിന്ന് പുതുപ്പള്ളി കവലയ്ക്കു സമീപം നിർമിക്കുന്ന പുതിയ വീട്ടിൽ എത്തിക്കും. 12 ന് സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങും.

∙ ഒന്നിനു വിലാപയാത്രയായി പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളിയിലേക്കു പുറപ്പെടും.

∙ 3.30 വരെ പള്ളിമുറ്റത്തെ പന്തലിൽ പൊതുദർശനം. തുടർന്നു പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ സംസ്കാരശുശ്രൂഷ, പ്രത്യേക കല്ലറയിൽ കബറടക്കം

∙ 5ന് പള്ളി മുറ്റത്ത് അനുശോചന യോഗം.

ഇന്ന് കടമുടക്കം

കോട്ടയം ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു ജില്ലയിൽ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നു മുതൽ അടച്ചിടുമെന്നു ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

∙ ജില്ലയിൽ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നു മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ അടച്ചിടുമെന്നു ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

∙ ജില്ലയിലെ ബാർബർ ബ്യൂട്ടിഷ്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒന്നിനു ശേഷം അവധിയായിരിക്കുമെന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാർബർ ബ്യൂട്ടിഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

കോട്ടയം ∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പൊലീസ് ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്നു രാവിലെ ആറു മുതലാണ് ക്രമീകരണം.

തെങ്ങണയിൽ നിന്നു കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്കു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഞാലിയാകുഴി ജംക്‌ഷനിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞു ചിങ്ങവനം വഴി പോകണം.

കറുകച്ചാൽ ഭാഗത്തു നിന്നു മണർകാട്, കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്കു പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ വെട്ടത്തുകവല എൽപി സ്കൂളിനു സമീപത്തു നിന്നു തിരിഞ്ഞു നാരകത്തോട് ജംക്‌ഷൻ വഴി പയ്യപ്പാടി ചുറ്റി കാഞ്ഞിരത്തിൻമൂട് ജംക്‌ഷൻ വഴി മണർകാട്ടേക്കു പോകണം.

കോട്ടയം ഭാഗത്തു നിന്നു കറുകച്ചാൽ, തെങ്ങണ ഭാഗത്തേക്കു പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ മന്ദിരം കലുങ്ക് ജംക്‌ഷനിൽ നിന്ന് ഇടത്തേക്കു തിരിഞ്ഞു പൂമറ്റം, സ്പൈസ് ജംക്‌ഷൻ (കാഞ്ഞിരത്തും മൂട്) വഴി ഐഎച്ച്ആർഡി ജംക്‌ഷൻ, നാരകത്തോട് ജംക്‌ഷൻ വഴി വെട്ടത്തുകവല എൽപി സ്കൂൾ ജംക്‌ഷനിൽലെത്തി പോകണം.

മണർകാട് കോട്ടയം ഭാഗത്തു നിന്നു പുതുപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്കു വരുന്ന ഭാരമേറിയ വാഹനങ്ങൾ കോട്ടയം ടൗണിലൂടെയും കറുകച്ചാൽ തെങ്ങണ ഭാഗത്തു നിന്നു വരുന്ന ഭാരവാഹനങ്ങൾ ചങ്ങനാശേരി വഴിയോ കങ്ങഴ പതിനാലാം മൈൽ വഴിയോ പോകണം.

പുതുപ്പള്ളിയിൽ വാഹന പാർക്കിങ് സൗകര്യം ഇവിടെ

1. എരമല്ലൂർ ചിറ മൈതാനം

2. പാഡി ഫീൽഡ് ഗ്രൗണ്ട്

3. ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട്

4. പുതുപ്പള്ളി ഗവ. എച്ച്എസ്എസ് സ്കൂൾ മൈതാനം

5. ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂൾ മൈതാനം

6. നിലയ്ക്കൽ ചിറ മൈതാനം

7. ഹോറെബ് പള്ളി മൈതാനം

പ്രത്യേക നിർദേശം

തെങ്ങണ, ചങ്ങനാശേരി ഭാഗത്തു നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ എരമല്ലൂർ ചിറ മൈതാനം, പാഡി ഫീൽഡ് ഗ്രൗണ്ട്, ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മൈതാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം.

കോട്ടയം, മണർകാട് ഭാഗത്തു നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളി ഗവ. എച്ച്എസ്എസ് സ്കൂൾ മൈതാനം, ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂൾ മൈതാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം.

കറുകച്ചാൽ ഭാഗത്തു നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിലയ്ക്കൽ ചിറ മൈതാനം, ഹോറെബ് പള്ളി മൈതാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം.

മന്ദിരം കലുങ്ക് മുതൽ പുതുപ്പള്ളി ജംക്‌ഷൻ വരെയും കാഞ്ഞിരത്തിൻമൂട് ജംക്‌ഷൻ മുതൽ നിലയ്ക്കൽ പള്ളി വരെയും ഇരവിനല്ലൂർ കലുങ്ക് മുതൽ പുതുപ്പള്ളി ജംക്‌ഷൻ വരെയും റോഡുകളിൽ പാർക്കിങ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

