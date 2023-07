അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പ്രമുഖർ

കോട്ടയം ∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാൻ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽനിന്നു ജനമെത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, ഗവർണർമാരായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, സി.വി.ആനന്ദബോസ്, പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള, മന്ത്രിമാരായ കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ, വി.എൻ.വാസവൻ, സജി ചെറിയാൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി, എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ, പി.പ്രസാദ്, സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, എ.കെ.ആന്റണി, വയലാർ രവി, പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി.ജെ.ജോസഫ്, കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ.മാണി, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ, എൻസിപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.സി.ചാക്കോ, മുസ്‌ലിം ലീഗ് അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കേരള ജനപക്ഷം ചെയർമാൻ പി.സി.ജോർജ്, എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ എന്നിവർ അന്ത്യോപചാരമർപ്പിച്ചു. സിറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സംസ്കാരശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്നു.

English Summary : Eminent people paid their last respects to Oommen chandy