കെഎസ്ആർടിസിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി സർക്കാർ പറയണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയമായ കെഎസ്ആർടിസിയെ കയ്യൊഴിയാൻ സർക്കാരിനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ശമ്പളം നൽകാൻ കുറച്ചുകാലത്തേക്കെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കെഎസ്ആർടിസിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം സർക്കാർ അറിയിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. ഹർജി അടുത്തതവണ പരിഗണിക്കുന്ന 26നു മുൻപ് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തണം. പെൻഷൻ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യം അറിയിക്കണം. കെഎസ്ആർടിസി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ 350 കോടി രൂപയെങ്കിലും മാസവരുമാനം വേണം. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇത് 220-230 കോടിയാണ്. കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.കെഎസ്ആർടിസിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം സർക്കാർ അറിയിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നിർദേശിച്ചു. ഓൺലൈനായി കോടതിയിൽ ഹാജരായ കെഎസ്ആർടിസി എംഡി ബിജു പ്രഭാകർ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി വിശദീകരിച്ചു. ശമ്പളവും പെൻഷനും മുടങ്ങിയതിനെതിരെ ജീവനക്കാർ നൽകിയ ഹർജികളാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. കെഎസ്ആർടിസിയെ എങ്ങനെ ലാഭത്തിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സർക്കാർ കണ്ടെത്തണം. എന്നാൽ തീരുമാനം വൈകരുത്. കോടതിയുടെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിൽനിന്നു 50 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ നൽകണമെങ്കിൽ 380 കോടിയാണ് ഓരോ മാസവും വേണ്ടതെന്നും ബിജു പ്രഭാകർ അറിയിച്ചു. ബാങ്കുകൾക്കായി 3100 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ജീവനക്കാർക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി



കോടതിയും എംഡിയും

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു അതിനാലാണ് അവർ 200 കോടിയുണ്ടാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സൗകര്യത്തിൽ ഇത്രയധികം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമില്ല.



കെഎസ്ആർടിസിയിൽ 90% ജീവനക്കാരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും അവരുടെ മികവു കൊണ്ടാണ് പഴയ ബസുകളായിട്ടും വഴിയിൽ കിടക്കാത്തതെന്നും ബിജു പ്രഭാകർ അറിയിച്ചു.

മികച്ച കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ തളരുന്ന റോഡിലൂടെയാണ് ജീവനക്കാർ ദിവസേന മണിക്കൂറുകൾ ബസ് ഓടിക്കുന്നതെന്നും എംഡി പറഞ്ഞു.

English Summary : Government should say way to save KSRTC Kerala High Court