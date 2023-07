കത്തുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ‘ജേ ജെം’ കേരളത്തിന്റെ സ്നേഹത്തണലിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കലാപത്തിൽ കത്തുന്ന മണിപ്പുരിൽ നിന്ന് ഓടിയെത്തി ഇവിടെ സുരക്ഷയുടെ സ്കൂൾ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരി. ഹൊയ്നെജെം വായ്പേയ് (ജേ ജെം എന്നു വിളിപ്പേര്) എന്ന ഈ കുട്ടി തൈക്കാട് ഗവ.മോഡൽ എൽപിഎസിലെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കളിചിരികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു.



തലസ്ഥാനത്തു കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മണിപ്പുരി സ്വദേശിയുടെ സഹോദരിയുടെ മകളാണു ജേ ജെം. ഇവരുടെ വീട് അക്രമത്തിൽ തകർന്നതോടെ കുടുംബം അഭയാർഥി ക്യാംപിലാണ്. തുടർന്നാണു നാട്ടിലെത്തിയ മാതൃസഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ജേ ജെമ്മിനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെയാണു തുടർ പഠനത്തിനായി തൈക്കാട് മോഡൽ എൽപിഎസിലെത്തുന്നത്. മണിപ്പുരിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിന്റെ ഐഡി കാർഡ് അല്ലാതെ മറ്റു രേഖകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ സ്കൂളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ (ഇംഗ്ലിഷ് മീഡിയം) പ്രവേശനം നൽകുകയായിരുന്നു.

ജേ ജെമ്മിനു സ്നേഹവായ്പുമായി മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി സ്കൂളിലെത്തി അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു. ‘‘ഇവൾ കേരളത്തിന്റെ വളർത്തു മകൾ, ഇവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നമ്മൾ നൽകും’’– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

