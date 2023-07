ജലജീവൻ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ കേരളം ഏറെ പിന്നിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും ശുദ്ധജല കണക‍്ഷൻ എത്തിക്കുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളം ഏറെ പിന്നിൽ.



നിലവിൽ 30–ാം സ്ഥാനമാണു കേരളത്തിന്. രാജസ്ഥാൻ, ജാർഖണ്ഡ്, ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമാണു കേരളത്തിനു പിന്നിൽ. 70 ലക്ഷം വീടുകളിൽ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുകയാണു സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് 3 വർഷം തികയാൻ ഒരു മാസം ശേഷിക്കുമ്പോൾ കേരളം ഇതു വരെ നൽകിയത് 18.34 കണക‍്ഷനുകൾ മാത്രം. അമിത വിലയ്ക്കു പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതല്ലാതെ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഗാർഹിക കണക‍്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെ 941 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏകദേശം 40,000 കോടി രൂപയുടെ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളാണു നിർവഹണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടത്തിൽ. 2024 മാർച്ചിൽ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണു കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ മെല്ലെപ്പോക്കിലാണ്. കേന്ദ്രം പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതം ലഭിക്കില്ല.

ഗോവ, ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ദാദ്ര, നഗർഹവേലി, ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും കണക‍്ഷനുകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ബിഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ 95 ശതമാനത്തിനു മുകളിലും മറ്റ് 7 സംസ്ഥാനങ്ങൾ 70 ശതമാനത്തി‍നു മുകളിലും കണക‍്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കണക‍്ഷൻ ശതമാനം 49.56 % മാത്രം.

English Summary : Kerala is far behind in implementation of Jaljeevan project