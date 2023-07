മമ്മൂട്ടിയെത്തി, താരഭാരമില്ലാതെ; സുരേഷ് ഗോപി, ദിലീപ് എന്നിവരുമെത്തി

കോട്ടയം ∙ തന്നിലെ നടന്റെ ‘താരഭാരം’ ഇല്ലാതാക്കിയ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കാണാൻ മമ്മൂട്ടി എത്തി. തിരുനക്കര മൈതാനത്തു പൊതുദർശനത്തിന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹവുമായി വിലാപയാത്ര എത്തുന്നതിന് ഏറെ മുൻപുതന്നെ മമ്മൂട്ടി എത്തിയിരുന്നു. നടൻ രമേഷ് പിഷാരടി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കാത്തിരുന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാണു മമ്മൂട്ടി മടങ്ങിയത്. നടൻമാരായ സുരേഷ് ഗോപി, ദിലീപ്, വിനു മോഹൻ, വിദ്യാ മോഹൻ, രമേഷ് പിഷാരടി, പ്രേം പ്രകാശ്, കോട്ടയം നസീർ, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, എന്നിവരുമെത്തി.



പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തുകൂടി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തോളിൽ കയ്യിട്ട് ഒപ്പം നടന്നപ്പോൾ താരഭാരം അലിഞ്ഞില്ലാതായെന്ന് മമ്മൂട്ടി അനുസ്മരിച്ചിരുന്നു. പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായി എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അത്.

English Summary : Mammootty, Suresh Gopi and dileep has arrived to see Oommen Chandy