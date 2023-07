എഫ്സിഐയിൽ നിന്ന് പൊതുവിപണിയിലേക്ക് അരി കിട്ടാൻ സർക്കാർ ഇടപെടലില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊതുവിപണിയിൽ അരിക്ഷാമം രൂക്ഷമായിട്ടും ഫുഡ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (എഫ്സിഐ) നിന്ന് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് സെയിൽ സ്കീം (ഒഎംഎസ്എസ്) വഴി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കേരളത്തിന് അരി ലഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഓണത്തിന് കേരളത്തിൽ അരി വില കുതിച്ചുയരും.



ഒഡീഷ, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ബംഗാൾ, നാഗാലാൻഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതേ സ്കീം വഴി അരി നൽകാൻ മൊത്ത വിതരണക്കാരിൽ നിന്ന് എഫ്സിഐ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിട്ടു ദിവസങ്ങളായി. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എഫ്സിഐ ഡിപ്പോകളിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള അരി അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് ഈ സ്കീം വഴി നൽകുക.

സംസ്ഥാന വിപണിയിൽ പുഴുക്കലരിയുടെ വിവിധ ഇനങ്ങൾക്ക് പലയിടത്തും കിലോയ്ക്ക് 40 രൂപയിലേറെയാണു വില. എഫ്സിഐയിൽ ഒഎംഎസ്എസ് വഴി കിലോയ്ക്ക് 31 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. ഇതു വിപണിയിൽ എത്തിയാൽ ഓണക്കാല വിലക്കയറ്റം തടയാം. സപ്ലൈകോയുടെ വിൽപനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ സബിസിഡി അരിയുടെ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റോക്ക് നാമമാത്രമാണ്. മുൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില പോലും സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം കുടിശികയായതിനാൽ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അരി കിട്ടുന്നില്ല. സപ്ലൈകോയുടെ വിതരണക്കാരുമായി മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതികരണം ആശാവഹമായിരുന്നില്ല.

ഓണത്തിന് അധിക റേഷൻ വിഹിതം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം ഈയിടെ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചതിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. റേഷൻ വിഹിതം കൊണ്ട് മാത്രം ഓണവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്താനും പ്രയാസമാണ്. മുൻപ് ഒഎംഎസ്എസ് വഴി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും അരി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് ഈയിടെ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രാലയം നിർത്തലാക്കി.

English Summary : No government intervention to get rice from FCI to public market