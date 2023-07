കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി, യാത്ര പറയാൻ; കണ്ണീർ പുതുപ്പള്ളി

പുതുപ്പള്ളി ∙ പിച്ചവച്ചു നടന്ന മുറ്റത്തേക്ക് കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ കുഞ്ഞൂഞ്ഞിനെ ജനം എടുത്തിറക്കി. അവിടെനിന്നു വീടിനകത്തേക്ക്. ബന്ധുക്കൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനും പ്രാർ‍ഥനകൾക്കുമായി പൂമുഖവാതിൽ മെല്ലെ അടഞ്ഞു. സ്വീകരണമുറിയുടെ ജനാലയിലൂടെ ആളുകൾ അകത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി. എത്രയോ പേരുടെ പരാതികൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഈ ജനാലയ്ക്കരികിലിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു; അവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടിരുന്നു. ‘തിരികെ വരൂ’ എന്ന വിളി ജനാലയ്ക്കരികിൽ ഉയർന്നു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തിരിച്ചുവരുമെന്നു ജനം വെറുതേ മോഹിച്ചു. കാരണം, ഇവിടെ സങ്കടവുമായെത്തിയ ആരെയും അദ്ദേഹം നിരാശരായി തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല.

കുടുംബവീടായ കരോട്ട് വള്ളക്കാലിലേക്ക് വൈകിട്ട് ആറോടെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹമെത്തിച്ചതു കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്ചയായി. രാപകൽ ഭേദമില്ലാതെ കാത്തിരുന്ന അനുയായികൾ ഇടിമുഴക്കം പോലെ ‘കണ്ണേ കരളേ കുഞ്ഞൂഞ്ഞേ...’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. മക്കളായ ചാണ്ടി ഉമ്മനും മറിയയും അച്ചുവും വീടിനകത്തേക്കു കയറി. ഉള്ളിൽ വീട്ടുകാരും വൈദികരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും മാത്രം. പുറത്ത് അലമുറയിടുന്ന ജനം. സംസ്കാരശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യഭാഗത്തിനു ശേഷം ഭൗതികശരീരം പുറത്തേക്ക്.

ആഗ്രഹം ബാക്കിയാക്കി

പണിതീരാത്ത വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അടുത്ത യാത്ര. പതിവുതെറ്റിക്കാതെ ആൾക്കടൽ കൂടെയൊഴുകി. വീടിന്റെ തറ മാത്രം പൂർത്തിയായ ആ മണ്ണിൽ അവർ പ്രാർഥനകളാൽ ചുമരുകെട്ടി. നിലയ്ക്കാത്ത മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മേൽക്കൂരയായി, പുതുപ്പള്ളിയൊന്നാകെ കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന്റെ വീടായി. ഓർക്കിഡുകളും റോസാപ്പൂക്കളും ചുറ്റും നിരന്ന നടുമുറ്റത്ത് പ്രിയ നേതാവ് ശാന്തമായി കിടന്നു.

2020 ആരംഭത്തിലാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ സ്വന്തമായ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത്. കുടുംബവീതമായി കിട്ടിയ ഒരേക്കറിൽ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയെങ്കിലും കോവിഡ് കാലത്തു നിലച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം പണി പുനരാരംഭിച്ച സമയത്ത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി രോഗബാധിതനായി. ഇതോടെ പണി വീണ്ടും നിന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവസാനയാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അവിടെനിന്നു മതിയെന്ന തീരുമാനമെടുത്തത് മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ്.

രാവിലെ 7 മുതൽ വീട്ടുമുറ്റത്തു ആളുകൾ കാത്തുനിന്നു; ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എത്തിയത് രാത്രി 7 മണിക്കും. ഭവനത്തിലെ യാത്രയയപ്പു കർമങ്ങൾക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് നേതൃത്വം നൽകി. കെസിബിസി ഉപാധ്യക്ഷനും ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാധ്യക്ഷനുമായ മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ, പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളി വികാരി ഫാ. ഡോ. വർഗീസ് വർഗീസ് എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലേക്ക് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി യാത്രയായി.

English Summary: Oommen Chandy at puthupally to say goodbye